В Харькове тратят деньги на благоустройство: 550 тыс. на мульчу, 5 млн на люки

Аналитический центр «Обсерватория демократии» изучил бюджеты громад Харьковской области в части затрат, заложенных на благоустройство, а также сообщил о некоторых закупках в этой сфере.

«По состоянию на конец февраля 2024 года, из 56 громад Харьковской области обнародовали собственную смету на 2024 год с приложениями к ней 45. Общая сумма запланированных ими расходов на благоустройство равна 1,49 млрд грн и 858,3 млн – на дороги. Львиную долю этой суммы составляют расходы областного центра – Харькова – 890,7 млн грн и 649,5 млн соответственно», — сообщили аналитики.

Из 45 громад, которые обнародовали свои бюджеты, 14 планируют потратить на благоустройство и дороги более 10% всех расходов. Еще семь местных советов направляют на эти цели от 7% до 10%, 17 — от 3% до 7%. Только семь громад выделили на благоустройство и дороги менее 3% всех расходов бюджета.

«Из 17 городских громад Харьковской области девять громад увеличили расходы на благоустройство и дороги в 2024 году по сравнению с 2023-м, а четыре их сократили. Еще три громады свои бюджеты-2023 до сих пор не опубликовали», — отметили в «Обсерватории демократии».

Что касается поселковых громад, то из них только две сократили расходы на благоустройство и дороги, а 10 — увеличили. Главные «фанаты благоустройства» в Харьковской области, как оказалось, руководят Безлюдовской громадой. Там эта статья расходов возросла на 15,61%, по сравнению с минувшим годом.

В абсолютных цифрах больше всех в области на благоустройство, естественно, направляет Харьков — 1,5 млрд грн. При этом хотя расходы на эти цели в областном центре и возросли, но не радикально — на 0,15%.

«Самый дорогой тендер, связанный с благоустройством, на февраль 2024 года, под кодом 90610000-6 – «Услуги по уборке и подметанию улиц», стоил Департаменту строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета почти 290 млн грн. За эти деньги КП «Дорремстрой», специализирующееся на ремонте и строительстве дорог, будет убирать снег и лед с автодорог, а также подземные переходы города. Требования к участникам тендера сформированы таким образом, чтобы победителем стала компания, у которой есть автопарк конкретных машин, указанных в технической спецификации к закупке, а возможность использования аналогов не предусмотрена», — отметили в АЦ «Обсерватория демократии».

Также среди объявленных коммунальными предприятиями Харькова тендеров: закупка 600 люков на 5 млн грн КП «Харьковводоканал» и тендер КП «Харьковблагоустройство» на приобретение 702 тыс. мусорных пакетов за 4,2 млн грн.

37 различных закупок с начала года объявило КП «Центральный парк».

«В частности, ищут компанию, которая будет проводить уборку территории до 31 декабря 2024 за 1,5 млн грн, поставщиков декоративной коры деревьев и мульчи (3 тыс. упаковок) на 550 тыс. грн и 880 кг семян газонной травы DLF-Trifolium Turfline Shadow общей стоимостью 237,6 тыс. грн. Начали два тендера на закупку краски и акриловой эмали стоимостью 754 тыс. и 625 тыс. грн каждая, торги по приобретению 50 урн и сотни хомутов, крышек и колец крепления пакетов к ним общей ценой 428 тыс. грн и 100 тыс. мусорных пакетов за 330 тыс. грн», — сообщили подробности аналитики.

Масштабными тендерами на благоустройство отличается не только Харьков. К примеру, в Лозовой за 5,5 млн грн планируют озеленить территорию громады и ухаживать за насаждениями.

«Имеем ситуацию, когда, несмотря на наличие запроса со стороны общества на уменьшение расходов на благоустройство, местные власти по меньшей мере 22 громад Харьковской области увеличивают эти расходы. И в разгар российских обстрелов Харьковский городской совет заменяет забор вдоль проспекта Гагарина, а в Лозовской громаде высаживают 12 тысяч цветов и засевают 500 гектаров газона», — подытожили в обзоре «Обсерватории демократии».