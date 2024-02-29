Деньги на содержание чиновников: сколько тратят в Харькове и громадах

Расходы на аппарат чиновников в органах местного самоуправления Харьковщины за минувший год выросли, по сравнению с 2022-м, констатировали в аналитическом центре «Обсерватория Демократии».

«Суммарные фактические расходы всех 56 громад региона в 2023 году составили 32,1 млрд грн, из которых содержание управленческих аппаратов стоило 2,8 млрд грн. Если сравнить с исполнением бюджетов в первый год полномасштабной войны, то увидим почти пропорциональный рост суммарных расходов (с 23,5 до 32,1 млрд грн) и управленческих расходов (с 2,1 до 2,8 млрд грн). Итак, суммарно для громад Харьковского региона по итогам второго года войны характерно увеличение расходов на управленческий аппарат в абсолютных величинах и приблизительно неизменный процент (около 9%) этих расходов в общей структуре расходов», — отметили аналитики.

Лидером по затратам на содержание чиновников (в абсолютных цифрах) безусловно является областной центр, для управления которым нужно значительно больше специалистов, чем для управления небольшими громадами. По подсчетам АЦ «Обсерватория демократии», на содержание управленцев в Харькове в 2023 году потратили 891 млн грн из 17,3 млрд городского бюджета (5,1%).

«Поскольку управление крупными городами более рентабельно с точки зрения процента управленческих расходов, поэтому Харьков целесообразнее сравнивать с сопоставимыми по размеру областными центрами, а не маленькими соседними громадами. И такое сравнение развеивает иллюзии по поводу небольшого процента управленческих расходов Харькова, — отметили аналитики. — К примеру, в Днепре содержание аппарата управления в прошлом году стоило городу 759 млн грн, что составило 3,4% от всех расходов. То есть, в целом бюджет Днепровской громады (22,2 млрд) больше бюджета Харькова, а на управление было потрачено на 132 миллиона гривен меньше. Ближайшие к Харькову бюджетные показатели по итогам 2023 года есть у Львовской громады – общие расходы там составили 17 миллиардов гривен, из них содержание управленческого аппарата стоило городу 831 миллион (4,9%)».

В других громадах области часть бюджетов, которая идет на содержание чиновников, существенно выше, чем в Харькове.

Лидер по управленческим расходам среди городских громад — Лозовая. Там «на себя» чиновники потратили 15,3% бюджета.

«По итогам 2023 года Лозовская громада имеет второй после Харькова объем выполнения бюджета — около 1 млрд грн, из которых 154 млн грн стоило управление громадой. Это довольно нетипичный случай, потому что обычно большие проценты управленческих расходов присущи маленьким громадам с небольшими бюджетами», — отметили в «Обсерватории демократии».

При этом в Лозовой в 2023-м доля расходов на управленцев еще и существенно выросла — с 11% в 2022 году до 15,3%. Вторая городская громада области, где также возросли расходы на чиновников — Волчанская (с 9,8% до 11,3% бюджета).

Поселковые громады тратят на управление традиционно большую долю своих бюджетов — от 8% до 29%.

Здесь тенденция «все — на себя» часто объясняется объективными причинами — отсутствием как доходов, так и возможности их потратить из-за близости к фронту.

«Самым высоким по итогам 2023 года процент управленческих расходов оказался в прифронтовой и частично оккупированной Двуречанской громаде (29,1%). Следует отметить, что для громад, находящихся на линии фронта, фактически невозможны многие категории расходов – годовое выполнение расходной части бюджета в Двуречанской громаде составило лишь 30% от планового. Поэтому повышается удельный вес управленческих расходов», — пояснили аналитики.

Та же история — с сельскими громадами — лидерами списка тех, кто тратит на чиновников. Это прифронтовые и почти уничтоженные обстрелами Кондрашевская, Куриловская и Петропавловская громады. И все же в «ОД» считают, что сбрасывать со счетов возможность злоупотреблений нельзя даже, когда речь идет о прифронтовых громадах.

«Стоит обратить внимание и на противоположный кейс Натальинской громады, которая за первый год полномасштабной войны тратила на управление наибольшую долю собственного бюджета (32,2%) среди всех громад региона. Однако после отстранения подозреваемой в госизмене главы громады в начале 2023-го процент управленческих расходов упал с 32,2% до 20%. И этот пример свидетельствует, что расходы на управленческий аппарат зависят не только от размера громады, ее удаленности от фронта или каких-либо экономических факторов – иногда чрезмерные расходы на управление просто являются следствием злоупотреблений и безнаказанности руководителей громад», — подытожили аналитики.