Семь вице-мэров Харькова зарабатывают больше Терехова — аналитики

Аналитический центр «Обсерватория демократии» изучил декларации вице-мэров Харькова. Рекордсмен заработал за год 2,6 млн грн.

«Действующие заместители Игоря Терехова задекларировали за 2023 официальные зарплаты от 1,5 млн грн до 2,6 млн грн. Довольно странно, что сразу семь заместителей Харьковского городского головы получают большую зарплату, чем сам мэр, который при этом является рекордсменом среди всех руководителей областных центров в Украине. Несмотря на определенные кадровые ротации, в команде Игоря Терехова есть восемь действующих заместителей, работавших на этих должностях и в 2022-м, и в 2023 году. Суммарно в 2022 году они заработали почти 12 млн грн, а в 2023-м – 16,1 млн грн (рост на 34%)», — привели данные аналитики.

Напомним, сам Игорь Терехов задекларировал в 2023 году 1,7 млн грн зарплаты. Среди его заместителей лидер — Михаил Фатеев, который одновременно является директором Департамента экономики и коммунального имущества. Вице-мэр заработал 2,6 млн грн за год. При этом, если суммировать зарплату и стипендию «почетного харьковчанина», больше выплат из городского бюджета получила Татьяна Таукешева — ее зарплата составила 2,3 млн грн, а стипендия — еще 402 тысячи.

«Таукешева не единственная из ТОП-чиновников мэрии, кто получает стипендию «почетного харьковчанина» – аналогичную выплату в 402 тыс. грн (в дополнение к 2 млн грн годовой зарплаты) задекларировала Светлана Горбунова-Рубан», — отметили в АЦ «Обсерватория демократии».

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Наиболее существенно за год выросла зарплата у заместительницы мэра по вопросам градостроительства и архитектуры Татьяны Овинниковой: за 2022 год она задекларировала 513 тыс. грн., а за 2023-й – 1,9 млн грн.

«В то же время стоит отметить и кадровые изменения в команде заместителей городского головы. 25 января 2023-го на должность заместителя мэра по вопросам стратегического развития города был назначен Дмитрий Исаев, который задекларировал за 2023 год 2,6 млн грн зарплаты. А 26 января 2024 года новым заместителем Терехова стал Игорь Резник, который, судя по декларации, в 2023-м совмещал работу в Департаменте контроля горсовета с прохождением военной службы», — проинформировали аналитики.

Два вице-мэра, которые уволились в 2023 и начале 2024 годов, задекларировали зарплаты меньше 2 млн. Так, Евгений водовозов в декларации перед увольнением указал, что за январь-ноябрь 2023 года заработал 1,9 млн грн, а Виталий Мирошник — за год 1,4 млн грн.