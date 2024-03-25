Машину за 66 млн грн задекларировал специалист горсовета на Харьковщине
В 66 млн грн свой ВАЗ 2106 оценил сотрудник Балаклейского горсовета. Это лишь одна из многих ошибок, которые обнаружили в декларациях чиновников и депутатов аналитики платформы для работы с открытыми данными «Опендатабот».
Чиновникам и депутатам после длительного перерыва в декларировании, связанного с полномасштабным вторжением РФ, пришлось заполнять три декларации подряд: данные за 2021 и 2022 годы нужно было подать до начала 2023 года, а за прошлый год — до апреля 2024 года. Аналитики изучили почти 200 тысяч деклараций и поделились своими впечатлениями о найденных ошибках.
Один из тех, кто «особо отличился» — специалист I категории отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Балаклейского горсовета Иван Стовповой. Он поставил лишние нули в декларации, которые сделали его ВАЗ 2106 в разы дороже новой «Tesla».
«Погрешности и проблемы с единицами измерения — самая распространенная проблема у декларантов. Например, Иван Стовповой, работник Балаклейского горсовета, в декларации оценил свой ВАЗ 2106 1978 в 66 млн грн. Вероятно, это самые дорогие «Жигули «на территории Украины», — прокомментировали это в сообщении «Опендатабота».
Также оригинальничали госслужащие и народные избранники в графе «Ценное движимое имущество». Туда многие по непонятным причинам записали своих животных — от кошек, кур, рыбок и попугаев до львов.
«Самым ярким случаем является нардеп ВРУ Устинова Александра, которая сообщила о «собаке-тапке-погрызаке» — лабрадоре Коди. Эта самая чиновник задекларировала как ценное имущество футболку: «Первая в Украине футболка Ukraine Fuck Corruption», — привели пример аналитики.
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Основатель «Опендатабота» Алексей Иванкин не посчитал такие «цирковые номера» в декларациях смешными.
«То, как некоторые государственные чиновники относятся к заполнению деклараций, наглядно демонстрирует либо непонимание важности декларирования, либо пренебрежение к обществу, — прокомментировал он. — Речь идет о многочисленных ошибках, неточностях, заполнении неподходящих полей и т.д. В то же время, отсутствие удобного интерфейса для исправления ошибок затрудняет процесс корректировки случайных неточностей, а отсутствие адекватного наказания за ошибки в декларациях — желания их избежать».
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 18:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 66 млн грн свой ВАЗ 2106 оценил сотрудник Балаклейского горсовета. Это лишь одна из многих ошибок, которые обнаружили в декларациях чиновников и депутатов аналитики платформы для работы с открытыми данными «Опендатабот»".