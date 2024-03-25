Автівку за 66 млн грн задекларував спеціаліст міськради на Харківщині
У 66 млн грн свій ВАЗ 2106 оцінив співробітник Балаклійської міськради. Це лише одна з багатьох помилок, які виявили в деклараціях чиновників та депутатів аналітики платформи для роботи з відкритими даними “Опендатабот”.
Чиновникам та депутатам після тривалої перерви в декларуванні, що була пов’язана з повномасштабним вторгненням РФ, довелося заповнювати три декларації поспіль: дані за 2021 та 2022 роки потрібно було подати до початку 2023 року, а за минулий рік – до квітня 2024 року. Аналітики вивчили майже 200 тисяч декларацій та поділилися своїми враженнями про знайдені помилки.
Один із тих, хто “особливо відзначився” – спеціаліст І категорії відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Балаклійської міськради Іван Стовповий. Він поставив зайві нулі в декларації, які зробили його ВАЗ 2106 у рази дорожчим за нову “Tesla”.
“Похибки та проблеми з одиницями вимірювання — чи не найрозповсюдженіша проблема у декларантів. Наприклад, Іван Стовповий, працівник Балаклійської міськради, у декларації оцінив свій ВАЗ 2106 1978 року у 66 млн грн. Ймовірно, це найдорожчі “Жигулі” на території України”, – прокоментували це в повідомленні “Опендатабота”.
Також оригінальничали держслужбовці та народні обранці у графі “Цінне рухоме майно”. Туди багато хто з незрозумілих причин записав своїх тварин – від кішок, курей, рибок і папуг до левів.
“Найяскравішим випадком є нардепка ВРУ Устінова Олександра, яка повідомила про “собаку-тапки-погризяку” — лабрадора Коді. Ця сама посадовиця задекларувала як цінне майно футболку: “Перша в Україні футболка Ukraine Fuck Corruption”, – навели приклад аналітики.
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Засновник “Опендатабота” Олексій Іванкін не сприйняв такі “циркові номери” в деклараціях як смішні.
“Те, як деякі державні посадовці ставляться до заповнення декларацій, наочно демонструє або нерозуміння важливості декларування, або ж зневагу до суспільства, – прокоментував він. – Йдеться про численні помилки, неточності, заповнення невідповідних полів тощо. Водночас відсутність зручного інтерфейсу для виправлення помилок ускладнює процес коригування випадкових неточностей, а відсутність адекватного покарання за помилки у деклараціях — бажання їх уникнути”.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: декларации, міськрада, машина, новини Харкова, чиновник;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 18:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 66 млн грн свій ВАЗ 2106 оцінив співробітник Балаклійської міськради. Це лише одна з багатьох помилок, які виявили в деклараціях чиновників та депутатів аналітики платформи для роботи з відкритими даними “Опендатабот”".