Понад половина лікарів харківських МСЕК мають пенсії – ХАЦ дослідив декларації

120 декларацій лікарів медико-соціальних експертних комісій на Харківщині за 2023 рік, які доступні на сайті НАЗК, дослідили в ГО «Харківський антикорупційний центр». За їхніми даними, 62 лікарі МСЕК мають пенсії.

“Звісно, ми не знаємо і не можемо знати причин призначення пенсій: за віком чи за інвалідністю. За вислугою років, як у випадку з прокурорами, лікарі не можуть отримувати виплати від держави (у такому випадку вони мають змінити рід діяльності). Лише кілька людей із досліджених прямо зазначив, що отримує пенсію через групу інвалідності. Також у 120 деклараціях ми знайшли 13 чоловіків/дружин лікарів МСЕК, які отримують пенсії (дехто – через інвалідність)”, – пишуть у ХАЦ.

Дані, які наводять антикорупціонери:

🔹 Чоловік голови міжрайонної Індустріальної МСЕК у Харкові Тетяни Коршняк, теж лікар, їздить на Jaguar F-Pace 2019 року випуску за 1,25 млн грн та придбав у 2023 році Nuovo Doblo 2011 року випуску за 181 тис. грн. При цьому подружжя не вказує взагалі місця, де вони проживають. І Тетяна Коршняк, і її чоловік отримують пенсію.

🔹 Голова міжрайонної Московської МСЕК Віталій Пашнєв є обвинуваченим у справі щодо службового підроблення від серпня 2023 року (ч. 1 ст. 366 ККУ). На 24 жовтня у Московському райсуді Харкова призначене судове засідання. У 2023 році Пашнєв придбав “Рено Дастер” за 887,6 тис. грн. Він також отримує пенсію та має готівкою $30 000 та 200 000 грн.

🔹 Лікар-хірург міжрайонної Московської МСЕК Валерія Безсалова, яка також отримує пенсію, по договору купівлі-продажу придбала у 2023 році квартиру у Харкові площею 85 кв м за 1 мільйон 83 тис. грн та автівку Nissan Note 2012 року випуску за 131,3 тис. грн. Також батько Безсалової, який отримує пенсію, у вересні 2022 року придбав квартиру у Харкові площею 69,4 кв. м за 914 200 грн.

🔹 Лікар-терапевт, реабілітолог Обласного центру МСЕК Олена Місяк разом з чоловіком теж отримують пенсії. У 2023 році Місяк придбала квартиру у Харкові за 1,13 млн грн.

🔹 Завідувачка Лозівської МСЕК Ольга Моренко має у власності в Харківській області 5 земельних ділянок та ще 5 ділянок отримала в оренду.

🔹 Чоловік голови міжрайонної Основ’янської МСЕК Валентини Певної, який отримує пенсію, у 2023 році за 49 000 грн придбав автівку Honda M-NV 2022 року випуску.

🔹 Лікар-терапевт Обласного центру МСЕК Галина Пономарьова у 2023 році стала власницею одразу двох квартир у Харкові загальною площею понад 100 квадратних метрів (одна з квартир коштувала 604,5 тис. грн).

🔹 Чоловік голови обласної МСЕК №2 Вікторії Закривидороги, який отримує разом з дружиною пенсії, придбав у 2023 році новий Рено Дастер.

Крім цього, у ХАЦ розповіли і про кримінальні справи, які були відкриті щодо лікарів МСЕК Харківщини:

🔹 Голова міжрайонної Київської МСЕК Вікторія Пильова в суді першої інстанції в 2023 році отримала п’ять років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного їй майна, за можливе отримання в 2021 році 7 000 грн неправомірної вигоди з особи, яка тримала III групу інвалідності з дитинства, за висновок про час настання інвалідності. В апеляції вирок скасували і направили до суду першої інстанції на новий розгляд. Пильова разом із чоловіком у 2023 році отримала удвох пенсії на загальну суму майже 300 000 грн.

🔹 Лікар-невролог міжрайонної Слобідської МСЕК Руслан Капустін був затриманий на початку жовтня 2024 року за підозрою в організації схеми заробітку на чоловіках призовного віку. СБУ провела 90 обшуків у 12-ти спільників. Як повідомив голова СБУ Василь Малюк, у них знайшли 650 000 доларів.

🔹 Працює головою МСЕК№3 Лариса Бунічева, яка порадила ветерану-військовому Дмитру Олійнику, за його твердженням, “відрізати ногу”, щоб отримати інвалідність необхідної групи.

🔹 Нагадаємо, суд визнав винною реєстраторку медичної обласної МСЕК №4 “Обласного центру медико-соціальної експертизи” Олену Зінов’єву у вимаганні 2000 доларів за сприяння у встановленні інвалідності чоловіку (зловживання впливом ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 000 гривень. Про це стало відомо з вироку Дзержинського райсуду Харкова від 11 вересня 2023 року. Як зазначили у МСЕК №4 Зінов’єва в них вже не працює, бо звільнилась ще в минулому році. Якраз у справі Зінов’євої обвинуваченим і проходить вищезгаданий голова міжрайонної Московської МСЕК Віталій Пашнєв.