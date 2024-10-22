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МСЕК ліквідують в Україні до Нового року: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Політика 19:19   22.10.2024
Олена Нагорна
МСЕК ліквідують в Україні до Нового року: Зеленський ввів у дію рішення РНБО Скриншот

Медико-соціальні експертні комісії мають бути ліквідовані в Україні з 31 грудня 2024 року. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський після засідання РНБО, присвяченого ситуації з МСЕК та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності.

Згідно з указом, який набирає чинності 22 жовтня, Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР, НПУ та НАБУ рекомендують протягом місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо виявлення порушень при встановленні інвалідності посадовим особам. Після цього мають бути кадрові рішення.

Кабмін має створити робочі групи з перевірки рішень МСЕК, а Верховній Раді разом із Міністерством охорони здоров’я рекомендують протягом місяця розробити законопроєкт щодо реформування системи медико-соціальної експертизи, передбачивши, зокрема, ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року.

У вечірньому зверненні Зеленський наголосив, що система МСЕК має бути ліквідована.

«ДДля реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Урядовцям – в Мінцифрі, в цифровій команді Міністерства оборони – є кому забезпечити відповідні зміни. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки звʼязкам, але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність – зокрема, в бойових діях, – часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. Часу, щоб виправити це, в уряду небагато», — сказав Зеленський.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 19:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медико-соціальні експертні комісії мають бути ліквідовані в Україні з 31 грудня 2024 року".