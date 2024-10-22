Фальшиві інвалідності держчиновників: генпрокурор Костін подав у відставку
Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку після засідання РНБО щодо ситуації з фальшивими інвалідностями чиновників.
У телеграм-каналі Офісу генпрокурора Костін повідомив, що на всіх рівнях у державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження.
“Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України. Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність. Я вдячний президенту України та Верховній Раді за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора”, – зазначив Костін.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: ГПУ, костин, отставка;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 17:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку після засідання РНБО щодо ситуації з фальшивими інвалідностями чиновників.".