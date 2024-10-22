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Фальшивые инвалидности госчиновников: генпрокурор Костин подал в отставку

Политика 17:58   22.10.2024
Елена Нагорная
Фальшивые инвалидности госчиновников: генпрокурор Костин подал в отставку Фото: Офис генерального прокурора

Генпрокурор Андрей Костин подал в отставку после заседания СНБО по ситуации с фальшивыми инвалидностями государственных чиновников.

В Telegram-канале Офиса генпрокурора Костин отметил, что на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства.

«Много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины. Считаю абсолютно правильной позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе, политическая ответственность. Я благодарен президенту Украины и Верховной Раде за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора», — заявил Костин.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 17:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генпрокурор Андрей Костин подал в отставку после заседания СНБО по ситуации с фальшивыми инвалидностями государственных чиновников.".