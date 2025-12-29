Live

Залужный сообщил Зеленскому, что хочет в отставку с должности посла — СМИ

Политика 09:02   29.12.2025
Оксана Горун
Залужный сообщил Зеленскому, что хочет в отставку с должности посла — СМИ

Валерий Залужный готовится покинуть пост посла Украины в Великобритании. Об этом сообщило Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах.

 Собеседники издания, близкие к Офису президента, рассказали, что во время своего визита в Киев несколько недель назад экс-главком ВСУ Валерий Залужный озвучил свое желание об отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Они с президентом обсуждали различные должности для Залужного, от премьера — до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — цитирует издание слова одного из своих источников.

Другие собеседники NV сообщили, что «некоторое время Залужный даже задумывался о должности посла в США или главкома ВСУ, но пока решений по этому поводу нет». По мнению одного из источников, Валерий Залужный  хочет вернуться в Киев. Прогнозируют, что об этом он может объявить уже 4−5 января.

Читайте также: Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины – видео

Официально в пресс-службе посла Украины в Великобритании на запрос СМИ пока не ответили.

Напомним, 8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Главкома ВСУ Валерия Залужного. Оба опубликовали по этому поводу тексты в соцсетях. Зеленский написал, что предложил Залужному и дальше оставаться в команде. И так и произошло — уже 9 мая бывший Главком стал послом Украины в Великобритании.

Автор: Оксана Горун
