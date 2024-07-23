Залужный настаивал перед вторжением объявить всеобщую мобилизацию — NV
В конце лета в продажу поступит книга «Железный генерал. Уроки человечности» от издательства Vivat об экс-главнокомандующем Валерии Залужном. Автор книги — Людмила Долгоновская, которая была советницей Залужного по стратегическим коммуникациям с середины 2021-го по март 2023 года, когда тот возглавлял ВСУ. Отрывок книги Метель — 2022 опубликовало издание NV.
«Первоочередная задача — это открыть читателю фигуру Залужного, какой он как человек», — рассказывает Долгоновская о своей работе в интервью NV. Должное внимание автор уделила событиям накануне полномасштабного повторения и в первые его дни. Именно об этом говорится в первой части книги Метель — 2022.
За 12 дней до полномасштабной войны Валерий Залужный кричал на совещании, что ему вообще не свойственно. Продолжались учения. Во время этих учений войска должны были стать в боевые порядки и в них начинать воевать. Но выбранная тактика приводила к нашему поражению. «И я был не то что недоволен, я был крайне возмущен! Вот я редко срываюсь, но тогда сорвался. Там сидели очень уважаемые люди, это были генералы, командующие группировками. Они должны были вступить в бой. Я кричал тогда просто благим матом. Я объяснил им, что они должны делать. Я объяснил: если они этого не сделают, мы потеряем не только свои жизни, мы потеряем эту страну», — делился Залужный.
Командно-штабные учения Метель — 2022 начались 9 февраля. Их публичная цель — обретать и наращивать способности ВСУ, но на самом деле за учениями Генштаб разворачивал войска на угрожающих направлениях, чтобы отражать удар РФ, готовился к обороне Киева и других городов, создавал систему фортификационных укреплений.
За 12 дней до полномасштабной войны Валерий Залужный впервые кричал на совещании. Учения Метель-2022 пока что показывали результат, при котором Украина проигрывает. Вдыхая дым электронных сигарет, которые с осени стали постоянными на его рабочем столе, Валерий Федорович объяснял мне на пальцах, что военное дело — это математика.
И баланс сил складывался не в нашу пользу. «Если они двинут на всех направлениях, всеми подготовленными батальонно-тактическими группами, мы продержимся 20−21 день», — четко, даже безэмоционально, будто рубя слова, говорил он. Едва ли не ежедневно главнокомандующий и начальник Генштаба по несколько часов проводили в «темной комнате» — так называется помещение с самым высоким уровнем секретности, где планируют применение Вооруженных Сил. Готовясь отражать российское наступление, наши войска постоянно двигались, командные пункты и армейская авиация перемещались. Все это происходило незаметно ночью.
«Мы не могли себе позволить гнать колонну техники днем, потому что люди были на грани срыва. И заметьте, ни одной публикации в интернете о том, что кто-то заметил передвижение наших войск. На тот момент боевого состава было 110 тыс., из них 35 тыс. в районе проведения операции Объединенных сил. А 75 тыс. незаметно перемещались, занимая позиции обороны, за что им надо отдать должное», — вспоминал главнокомандующий. Но наши войска физически не могли закрыть всю границу с РФ. Основные боеспособные подразделения были в районе ООС. Это 403 километра фронта. А фронт, который развернулся 24 февраля, достиг 2.500 км. И это без побережья Черного и Азовского морей. С ними — это еще плюс 1.200 км.
Валерий Залужный настаивал еще перед вторжением: надо ввести военное положение во всей стране и объявить всеобщую мобилизацию. Но политическое руководство на такие шаги не шло. Причина понятна: врагу нельзя было давать поводов. Именно тот факт, что российская агрессия была «неспровоцированной», помог нам держать позиции на международной арене и достичь мощной поддержки. Среди других причин: попытка не поднимать панику, не обвалить экономику, не спровоцировать массовую эмиграцию. Но решение сопротивляться было принято. Публично главнокомандующий заявил об этом в январе 2022 года в интервью для телеканала Sky News: «Вооруженные Силы будут защищать страну от России до последней капли крови».
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 16:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В конце лета в продажу поступит книга «Железный генерал. Уроки человечности» от издательства Vivat об экс-главнокомандующем Валерии Залужном. Автор книги…".