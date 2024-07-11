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«Продолжаю служить Украине». Залужный начал работу послом в Великобритании

Мир 20:46   11.07.2024
Оксана Якушко
«Продолжаю служить Украине». Залужный начал работу послом в Великобритании Фото: Валерий Залужный / Телеграмм

Об этом экс-главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в своем телеграмм-канале.

«Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Вручил копии верительных грамот Вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, главе структурного подразделения по протоколу Форин Офиса Виктории Басби. Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности Посольства», – написал Залужный.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 20:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом экс-главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в своем телеграмм-канале.".