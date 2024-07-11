«Продолжаю служить Украине». Залужный начал работу послом в Великобритании

Об этом экс-главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в своем телеграмм-канале.

«Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Вручил копии верительных грамот Вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, главе структурного подразделения по протоколу Форин Офиса Виктории Басби. Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности Посольства», – написал Залужный.