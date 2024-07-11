«Продолжаю служить Украине». Залужный начал работу послом в Великобритании
Фото: Валерий Залужный / Телеграмм
Об этом экс-главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в своем телеграмм-канале.
«Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Вручил копии верительных грамот Вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, главе структурного подразделения по протоколу Форин Офиса Виктории Басби. Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности Посольства», – написал Залужный.
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: Валерий Залужный, Великобритания, дипломат, посол Украины, экс-главком ВСУ;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 20:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом экс-главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в своем телеграмм-канале.".