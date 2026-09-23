Залужный увеличивает отрыв от всех кандидатов на пост президента во втором туре: новая социология
Валерий Залужный на возможных президентских выборах побеждает и Владимира Зеленского, и Михаила Федорова, и Кирилла Буданова. Таковы данные нового соцопроса, проведенного компанией «Социополис» с 16 по 21 сентября 2026 года.
Во втором туре с Зеленским Залужный имеет 62,2% против 37,8%. В паре с Кириллом Будановым результат составляет 59,7% против 40,3% в пользу Залужного. А в паре с Михаилом Федоровым Залужный получает 65% против 35%.
Таким образом, Залужный имеет преимущество над всеми возможными конкурентами и опережает Владимира Зеленского — на 24,4%, Кирилла Буданова — на 19,4% и Михаила Федорова — на 30%.
Поддержка Валерия Залужного, который остается в стороне от политической борьбы и не замешан в коррупции, продолжает расти на фоне скандалов в Украине. Потенциальная партия Залужного занимает первое место в парламентском рейтинге — 16%.
Дальше идут:
- партия Владимира Зеленского — 13,9%;
- «Европейская Солидарность» — 13,5%;
- «Третья Штурмовая» — 13,1%;
- партия Кирилла Буданова — 9,1%;
- «Умная политика» Дмитрия Разумкова — 7,9%;
- партия Игоря Терехова — 6,0%;
- партия Михаила Федорова — 6,0%.