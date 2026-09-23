Валерий Залужный на возможных президентских выборах побеждает и Владимира Зеленского, и Михаила Федорова, и Кирилла Буданова. Таковы данные нового соцопроса, проведенного компанией «Социополис» с 16 по 21 сентября 2026 года.

Во втором туре с Зеленским Залужный имеет 62,2% против 37,8%. В паре с Кириллом Будановым результат составляет 59,7% против 40,3% в пользу Залужного. А в паре с Михаилом Федоровым Залужный получает 65% против 35%.

Таким образом, Залужный имеет преимущество над всеми возможными конкурентами и опережает Владимира Зеленского — на 24,4%, Кирилла Буданова — на 19,4% и Михаила Федорова — на 30%.

Поддержка Валерия Залужного, который остается в стороне от политической борьбы и не замешан в коррупции, продолжает расти на фоне скандалов в Украине. Потенциальная партия Залужного занимает первое место в парламентском рейтинге — 16%.

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