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Залужный увеличивает отрыв от всех кандидатов на пост президента во втором туре: новая социология

Политика 16:57   23.09.2026
Оксана Горун
Залужный увеличивает отрыв от всех кандидатов на пост президента во втором туре: новая социология

Валерий Залужный на возможных президентских выборах побеждает и Владимира Зеленского, и Михаила Федорова, и Кирилла Буданова. Таковы данные нового соцопроса, проведенного компанией «Социополис» с 16 по 21 сентября 2026 года.

Во втором туре с Зеленским Залужный имеет 62,2% против 37,8%. В паре с Кириллом Будановым результат составляет 59,7% против 40,3% в пользу Залужного. А в паре с Михаилом Федоровым Залужный получает 65% против 35%.

Таким образом, Залужный имеет преимущество над всеми возможными конкурентами и опережает Владимира Зеленского — на 24,4%, Кирилла Буданова — на 19,4% и Михаила Федорова — на 30%.

Скриншот

Поддержка Валерия Залужного, который остается в стороне от политической борьбы и не замешан в коррупции, продолжает расти на фоне скандалов в Украине. Потенциальная партия Залужного занимает первое место в парламентском рейтинге — 16%.

Дальше идут:

  • партия Владимира Зеленского — 13,9%;
  • «Европейская Солидарность» — 13,5%;
  • «Третья Штурмовая» — 13,1%;
  • партия Кирилла Буданова — 9,1%;
  • «Умная политика» Дмитрия Разумкова — 7,9%;
  • партия Игоря Терехова — 6,0%;
  • партия Михаила Федорова — 6,0%.
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 16:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Валерий Залужный на возможных президентских выборах побеждает и Владимира Зеленского, и Михаила Федорова, и Кирилла Буданова".