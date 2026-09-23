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Взялся за старое: чугуевский наркофермер вырастил почти 500 кустов конопли

Актуально 17:34   23.09.2026
Татьяна Литвина
Взялся за старое: чугуевский наркофермер вырастил почти 500 кустов конопли Фото: полиция Харьковской области

Житель Чугуевского района выращивал кусты конопли и мака прямо в собственном дворе. Правоохранители насчитали у него более полутысячи наркосодержащих растений, сообщили в полиции Харьковской области.

48-летний житель района уже был судим за наркопреступления и вновь взялся за старое. На его приусадебном участке правоохранители обнаружили бережно ухоженные кусты наркосодержащих растений общим количеством более 540 штук: 416 растений конопли и 124 растения мака.

кусты конопли, Чугуевщина
Фото: полиция Харьковской области

Изъятое было направлено на экспертное исследование. Вывод эксперта подтвердил, что изъятые растения содержат наркотические вещества.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

конопля, Чугуевщина
Фото: полиция Харьковской области
конопля, Чугуевщина
Фото: полиция Харьковской области
конопля, Чугуевщина
Фото: полиция Харьковской области
конопля, Чугуевщина
Фото: полиция Харьковской области
конопля, Чугуевщина
Фото: полиция Харьковской области
конопля, Чугуевщина
Фото: полиция Харьковской области

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Напомним, ранее правоохранители во время общегосударственной спецоперации «Джентельмены» на Харьковщине провели 53 обыска, разоблачили полсотни человек, которые, вероятно, причастны к незаконному выращиванию конопли, сообщили о подозрении 24 фигурантам за незаконный оборот наркосодержащих растений. Задержаны восемь человек. Им уже избрали меры пресечения – содержание под стражей.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 17:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Чугуевского района выращивал кусты конопли и мака прямо в собственном дворе. Правоохранители насчитали у него более полутысячи наркосодержащих растений.".