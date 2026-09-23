Взялся за старое: чугуевский наркофермер вырастил почти 500 кустов конопли
Житель Чугуевского района выращивал кусты конопли и мака прямо в собственном дворе. Правоохранители насчитали у него более полутысячи наркосодержащих растений, сообщили в полиции Харьковской области.
48-летний житель района уже был судим за наркопреступления и вновь взялся за старое. На его приусадебном участке правоохранители обнаружили бережно ухоженные кусты наркосодержащих растений общим количеством более 540 штук: 416 растений конопли и 124 растения мака.
Изъятое было направлено на экспертное исследование. Вывод эксперта подтвердил, что изъятые растения содержат наркотические вещества.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Напомним, ранее правоохранители во время общегосударственной спецоперации «Джентельмены» на Харьковщине провели 53 обыска, разоблачили полсотни человек, которые, вероятно, причастны к незаконному выращиванию конопли, сообщили о подозрении 24 фигурантам за незаконный оборот наркосодержащих растений. Задержаны восемь человек. Им уже избрали меры пресечения – содержание под стражей.