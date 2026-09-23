Взялся за старое: чугуевский наркофермер вырастил почти 500 кустов конопли

Житель Чугуевского района выращивал кусты конопли и мака прямо в собственном дворе. Правоохранители насчитали у него более полутысячи наркосодержащих растений, сообщили в полиции Харьковской области.

48-летний житель района уже был судим за наркопреступления и вновь взялся за старое. На его приусадебном участке правоохранители обнаружили бережно ухоженные кусты наркосодержащих растений общим количеством более 540 штук: 416 растений конопли и 124 растения мака.

Изъятое было направлено на экспертное исследование. Вывод эксперта подтвердил, что изъятые растения содержат наркотические вещества.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители во время общегосударственной спецоперации «Джентельмены» на Харьковщине провели 53 обыска, разоблачили полсотни человек, которые, вероятно, причастны к незаконному выращиванию конопли, сообщили о подозрении 24 фигурантам за незаконный оборот наркосодержащих растений. Задержаны восемь человек. Им уже избрали меры пресечения – содержание под стражей.