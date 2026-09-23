Подбросили наркотики экс-комбату «Магуры» в Харькове: новое задержание

Правоохранители установили четвертого участника схемы по делу о подбрасывании наркотиков экс-командиру батальона 47 ОМБр «Магура» Александру Ширшину. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, фигурант обеспечил сообщникам доступ к военному автомобилю для подбрасывания наркотиков.

«28 августа по указанию других участников он с помощью механических средств открыл припаркованный в Харькове автомобиль экс-комбата. После этого в салон подбросили заранее приобретенные наркотические средства и психотропные вещества», – рассказали правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении в пособничестве незаконного проникновения во владение лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 УК Украины). Сейчас ему готовятся избрать меру пресечения.

Напомним, ранее подозрения получили трое бывших правоохранителей, которые теперь служат в ВСУ. По версии следствия, фигуранты организовали слежку за экс-комбатом, собирали информацию о его передвижении, обеспечили проникновение в автомобиль и подбрасывание запрещенных веществ. Таким образом они пытались создать искусственные основания для привлечения военного к уголовной ответственности.