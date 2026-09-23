Несколько троллейбусов изменят движение в Харькове до вечера 23 сентября

Движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на проспекте Героев Харькова, на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Олега Громадского, будет приостановлено с 13:00 до 17:00 23 сентября.

Как сообщили в Харьковском горсовете, это связано с временным обесточиванием контактной сети.

В это время троллейбусы будут курсировать так:

№13 : разворотный круг «Парк «Встреча» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – ул. Харьковских Дивизий – разворотный круг «Парк «Встреча»;

: разворотный круг «Парк «Встреча» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – ул. Харьковских Дивизий – разворотный круг «Парк «Встреча»; №20 : разворотный круг «602-й микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

: разворотный круг «602-й микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»; №31 : разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»; №57: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» – ул. Александра Подольского – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – ул. Харьковских Дивизий – разворотный круг «Парк «Встреча».

В это время будет курсировать временный автобус №13: парк «Встреча» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины».