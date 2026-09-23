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Несколько троллейбусов изменят движение в Харькове до вечера 23 сентября

Общество 13:15   23.09.2026
Виктория Яковенко
Несколько троллейбусов изменят движение в Харькове до вечера 23 сентября

Движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на проспекте Героев Харькова, на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Олега Громадского, будет приостановлено с 13:00 до 17:00 23 сентября.

Как сообщили в Харьковском горсовете, это связано с временным обесточиванием контактной сети.

В это время троллейбусы будут курсировать так:

  • №13: разворотный круг «Парк «Встреча» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – ул. Харьковских Дивизий – разворотный круг «Парк «Встреча»;
  • №20: разворотный круг «602-й микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;
  • №31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;
  • №57: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» – ул. Александра Подольского – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – ул. Харьковских Дивизий – разворотный круг «Парк «Встреча».

В это время будет курсировать временный автобус №13: парк «Встреча» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 13:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов на проспекте Героев Харькова, на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Олега Громадского, будет приостановлено с 13:00 до 17:00 23 сентября.".