Подготовка к холодам: цены на одеяла и термобелье в Харькове

В Харьковском горсовете проанализировали цены на товары для сохранения тепла: спальники, термобелье, теплые одеяла.

Как отметили в департаменте административных услуг и потребительского рынка, эти товары можно найти в специализированных магазинах спортивных товаров и туристического снаряжения, магазинах товаров для дома, в некоторых супермаркетах и ​​на рынках города.

По данным мэрии, комплекты термобелья в среднем стоят от 600 до 2700 грн, термофутболки/штаны – от 300 до 1700 грн, термоноски – от 80 до 900 грн. Стоимость спальников составляет от 1700 грн (детские – от 750 грн). Теплые зимние одеяла и пледы стоят в среднем от 850 до 3000 грн.

Также пригодятся одноразовые термохимические грелки для рук и тела (15-50 грн), одноразовые термостельки для обуви (20-60 грн) и многоразовые грелки (60-300 грн).

Термосы для напитков объемом 1 л стоят от 350 грн, термочашки – от 200 грн, термосы для еды (1 л) – от 700 грн.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на эти товары выросли на 5-15%», — отметили в горсовете.

Напомним, в Харькове выросли цены на сахар, яйца и некоторые крупы. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проводимого профильным департаментом горсовета. По информации мэрии, яйца по сравнению с июлем подорожали на четверть. Сахар – на 15%. Рис и пшено прибавили по 13% к цене. Также среди того, что подорожало — манка, гречка и макароны.