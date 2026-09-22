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Детям, чьи родители погибли из-за подрывов на Харьковщине, выплатят по 8 тысяч

Общество 14:20   22.09.2026
Виктория Яковенко
Детям, чьи родители погибли из-за подрывов на Харьковщине, выплатят по 8 тысяч

Что приняли депутаты во время сессии Харьковского облсовета, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Во время заседания утвердили порядок возмещения расходов на коммуналку женам или мужчинам граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

«50% стоимости будет возмещаться из областного бюджета в рамках комплексной программы социальной защиты населения Харьковской области на 2026-2030 годы, еще 50% — из субвенции местных бюджетов громад», — уточнил Синегубов.

Также приняли порядок предоставления адресной денежной помощи детям до 18 лет, чьи родители погибли в результате подрывов на взрывоопасных предметах. Дети получат по 8000 гривен.

Кроме этого, предусмотрено финансирование дополнительного обучения специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Сейчас в 50 громадах региона работает 137 таких специалистов.

Напомним, три человека подорвались на взрывоопасных предметах в Харьковской области на прошлой неделе. Один мужчина погиб, двое – получили травмы, сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Читайте также: Более 3 тысяч вражеских целей сбили над Харьковом и областью за месяц – ОВА

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 14:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что приняли депутаты во время сессии Харьковского облсовета, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".