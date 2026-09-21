«Зимняя поддержка» 19 400 грн: кто на Харьковщине имеет право и как получить

Жители прифронтовых территорий Харьковщины имеют право на одноразовую денежную помощь в размере 19 400 гривен на предстоящий отопительный сезон. Оформление выплат уже началось и продлится до 30 октября включительно. Помощь назначается на одно домохозяйство и охватывает наиболее уязвимые категории граждан — от лиц с инвалидностью и ВПЛ до одиноких пенсионеров и многодетных семей.

Основанием для предоставления помощи уязвимым категориям граждан в течение отопительного сезона 2026–2027 годов стало постановление Кабмина №1084 от 3 сентября. В перечень вошли восемь областей Украины, в том числе Харьковщина, рассказала в пресс-центре «Накипело» начальница ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Галина Баева.

«Жителям прифронтовых территорий предоставляется эта зимняя помощь — именно так она называется: «Зимняя поддержка». В этом году она значительная — 19 400 гривен», — отметила Баева.

Согласно постановлению, территории Харьковщины разделены на две зоны:

Зона до 20 км от линии фронта: выплата называется «гуманитарная помощь». Заявления принимают ЦПАУ, органы местного самоуправления и сервисные центры Пенсионного фонда Украины. К этой зоне относятся Богодуховская, Боровская, Великобурлукская, Ольховатская, Волчанская, Двуречанская, Дергачевская, Золочевская, Кондрашовская, Куньевская, Купянская, Куриловская, Липецкая, Малоданиловская, Оскольская, Петропавловская, Старосалтовская, Циркуновская, Шевченковская громады.

выплата называется «гуманитарная помощь». Заявления принимают ЦПАУ, органы местного самоуправления и сервисные центры Пенсионного фонда Украины. К этой зоне относятся Богодуховская, Боровская, Великобурлукская, Ольховатская, Волчанская, Двуречанская, Дергачевская, Золочевская, Кондрашовская, Куньевская, Купянская, Куриловская, Липецкая, Малоданиловская, Оскольская, Петропавловская, Старосалтовская, Циркуновская, Шевченковская громады. Зона от 20 до 50 км от линии фронта: выплата называется «помощь за средства международных организаций». Заявления принимают ЦПАУ, органы местного самоуправления и управления соцзащиты населения. Это Барвенковская, Безлюдовская, Высочанская, Ольховская, Изюмская, Краснокутская, Люботинская, Малиновская, Новопокровская, Печенежская, Южная, Песочинская, Пролисненская, Роганская, Савинская, Солоницевская, Харьковская, Чугуевская, Балаклейская, Близнюковская, Валковская, Донецкая, Змиевская, Мерефянская, Нововодолажская, Слобожанская громады.

Главным условием для получения средств является фактическое проживание или пребывание на указанных территориях, подтвержденное штампом о регистрации, справкой ВПО или соответствующим актом фактического проживания от органов местного самоуправления.

Кто относится к уязвимым категориям

Право на получение 19 400 гривен имеют граждане, которые на момент подачи заявления являются получателями государственных социальных выплат или имеют соответствующий официальный статус. В перечень уязвимых категорий вошли:

Лица с инвалидностью: группа инвалидности (с I по III) значения не имеет. Критерием является сам факт наличия инвалидности, подтвержденный справкой МСЭК (выданной до 2025 года) или выпиской из реестра экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица. При этом человек может получать пенсию по возрасту или выслуге лет, но наличие инвалидности дает право на участие в программе.

группа инвалидности (с I по III) значения не имеет. Критерием является сам факт наличия инвалидности, подтвержденный справкой МСЭК (выданной до 2025 года) или выпиской из реестра экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица. При этом человек может получать пенсию по возрасту или выслуге лет, но наличие инвалидности дает право на участие в программе. Внутренне перемещенные лица, получающие помощь на проживание.

получающие помощь на проживание. Одинокие пенсионеры: лица, получающие официальную надбавку к пенсии на уход как одинокие (обычно исполнилось 80 лет или есть медицинское заключение о необходимости постоянного стороннего ухода). Если надбавка не оформлена, факт одинокого проживания может подтверждаться актом обследования от местной власти.

лица, получающие официальную надбавку к пенсии на уход как одинокие (обычно исполнилось 80 лет или есть медицинское заключение о необходимости постоянного стороннего ухода). Если надбавка не оформлена, факт одинокого проживания может подтверждаться актом обследования от местной власти. Получатели жилищных субсидий.

Семьи с детьми: получатели помощи одиноким матерям, помощи при рождении ребенка, а также многодетные семьи.

получатели помощи одиноким матерям, помощи при рождении ребенка, а также многодетные семьи. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки , воспитывающиеся в детских домах семейного типа, приемных или патронатных семьях.

, воспитывающиеся в детских домах семейного типа, приемных или патронатных семьях. Лица с инвалидностью, не имеющие права на пенсию или государственную социальную помощь из-за нехватки страхового стажа или уровня доходов.

«Эта зимняя поддержка назначается на домохозяйство. Потому что в семье могут быть муж, жена, дети как внутренне перемещенные лица, но помощь назначается на домохозяйство. Если в семье проживают муж, жена и еще кто-то с ними, и они получают жилищную субсидию, то всем обращаться не нужно. Обращается одно лицо из этой семьи», — подчеркнула глава областного ПФУ.

Те же правила действуют для одиноких граждан — домохозяйство из одного человека также имеет полное право на получение помощи.

Порядок и способы подачи документов

Прием заявлений начался 4 сентября и продлится до 30 октября включительно. Электронная подача документов постановлением не предусмотрена — заявление следует подать лично в бумажном виде или через законного представителя (родители за детей, дети за нетрудоспособных родителей).

Представительство по доверенности нормативными документами не допускается. Для маломобильных граждан предусмотрены выездные приемы.

Перечень необходимых документов

Паспорт гражданина Украины (или ID-карта).

Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (ИНН).

Документы, подтверждающие льготный статус (пенсионное удостоверение с отметкой об инвалидности, справка МСЭК/выписка из экспертной комиссии, справка ВПЛ и т. д.).

Заявление и декларация (заполняются на месте, в частности указываются банковские реквизиты IBAN для перечисления средств).

Если отдельных справок нет на руках, работники сервисных центров сверяют данные через реестры застрахованных лиц и ВПЛ.

Программа распространяется и на жителей квартир

Помощь не имеет строгого целевого контроля — то есть человек самостоятельно решает, на что ее направить, пояснила Баева. Жители квартир могут потратить деньги и на оплату коммунальных услуг.

«Эта зимняя поддержка, эти средства не имеют целевого назначения. В самом постановлении указано, что на твердое топливо, сжиженный газ, но опять же, до какого числа они должны быть использованы — не определено. Люди получают их на руки и тратят… Если человек их расходует на другую цель, а потом снова обратится к нам с заявлением о назначении жилищной субсидии, а у него будет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, ему просто не назначат субсидию. То есть, нет ни конечной даты использования этих средств, ни контроля за целевым использованием», — отметила глава областного Пенсионного фонда.

Сроки выплат и контроль средств

Все поданные заявления проходят обязательную верификацию по государственным реестрам. Если документы оформлены с ошибками или заявитель не подпадает под определенные критерии (например, если от одной семьи подали несколько заявок или лицо не относится к уязвимым категориям), ему обязательно об этом сообщат. Проверить статус рассмотрения заявления можно по месту его подачи.

Выплата помощи будет осуществляться на банковские счета заявителей или через отделения почтовой связи (для тех, кто получает пенсию или соцвыплаты по почте) до 30 ноября 2026 года.

Очереди и ажиотаж в первые дни

В первые дни после старта приема документов возле сервисных центров и органов соцзащиты наблюдались очереди, ведь многие жители стремились подать заявления как можно быстрее. Как пояснила Баева, соцслужбы сейчас работают на пределе возможностей, привлекая дополнительный персонал и выходя на работу в выходные дни, чтобы обработать все обращения. В то же время чиновница призвала граждан не волноваться, ведь времени для подачи документов вполне достаточно.