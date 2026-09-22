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Дождь, гроза, шквал: предупреждение для жителей Харьковщины на 23 сентября

Общество 14:47   22.09.2026
Виктория Яковенко
Дождь, гроза, шквал: предупреждение для жителей Харьковщины на 23 сентября

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 23 сентября.

«Утром и днем ​​с сохранением до конца суток по городу и области ожидаются значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с», — отметили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, во второй декаде сентября погода в Харькове и области оказалась неожиданно теплой. Температура была выше средних многолетних показателей. Длилось метеорологическое лето.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 14:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 23 сентября.".