Дождь, гроза, шквал: предупреждение для жителей Харьковщины на 23 сентября
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 23 сентября.
«Утром и днем с сохранением до конца суток по городу и области ожидаются значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с», — отметили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.
Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Напомним, во второй декаде сентября погода в Харькове и области оказалась неожиданно теплой. Температура была выше средних многолетних показателей. Длилось метеорологическое лето.