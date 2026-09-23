Осенние холода приближаются: энергетики напомнили правила харьковчанам

В АО «Харьковоблэнерго» отмечают, что со снижением температуры жители включают обогреватели, бойлеры и другие мощные электроприборы. Чтобы осенне-зимний период был безопасным, специалисты напомнили о пяти простых правилах.

Не перегружайте розетки и удлинители. Одновременное использование нескольких мощных приборов может привести к перегреву проводки.

Не используйте неисправные электроприборы. Поврежденный кабель, искрение или запах плавленой изоляции – сигнал немедленно выключить прибор.

Не оставляйте электрообогреватели без присмотра. Не накрывайте их вещами и не размещайте рядом с легковоспламеняющимися предметами.

Не приближайтесь к оборванным проводам. Если заметили провод на земле – не подходите к нему ближе чем на 8 метров и сообщите об этом в колл-центр АО «Харьковоблэнерго».

Не выполняйте работы вблизи воздушных линий электропередачи без соблюдения правил безопасности.

Напомним, цены в Харькове на товары для сохранения тепла промониторили городской совет. За год товары подорожали на 5–15 %. Спальники можно купить, оплатив от 1700 грн. Теплые зимние одеяла и пледы стоят в среднем от 850 до 3000 грн. Комплекты термобелья – от 600 до 2700 грн. Для экстренных случаев в продаже есть одноразовые термохимические грелки для тела и термостельки для обуви. Они стоят от 15 до 60 грн.