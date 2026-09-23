«Ремонтов больше, а денег меньше»: Терехов предложил изменения для ОСМД

Поврежденные дома, эвакуация жителей, перебои со светом и нехватка средств – проблемы, с которыми столкнулись ОСМД во время войны. Игорь Терехов, как мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, предложил пять изменений, которые, по его словам, должны помочь объединениям работать в таких условиях.

«Для прифронтовых громад это давно не просто управление домом, это часть устойчивости города. Часть людей эвакуирована, доходы семей сократились, дома повреждены, ремонтов становится больше, а денег у людей меньше и меньше. Такая же ситуация очень непростая с бюджетом города. Поэтому моя позиция очень простая. Если мы требуем от ОСМД ответственности, мы должны дать им полномочия, понятные правила и ресурсы. Сегодня я хочу предложить пять конкретных направлений», – отметил Терехов.

Придомовая территория

Мэр Харькова объясняет: следует четко определить, где заканчивается ответственность ОСМД, и начинается ответственность города. В частности, урегулировать вопросы оформления и передачи земельных участков под домами.

«Кто удерживает территорию, кто ремонтирует проезд, кто отвечает за элементы благоустройства? Нам нужен единый и понятный порядок оформления и передачи земельных участков под домами и придомовой территории совладельцев. И в этом порядке должна быть четко определена роль ОСМД как представителя совладельцев. Это уберет постоянные споры, когда ОСМД могут требовать отвечать за территорию, по которой они фактически не имеют необходимых прав», — отметил мэр.

ОСМД в полностью уничтоженных домах

Терехов предлагает ввести упрощенную процедуру прекращения ОСМД в полностью уничтоженных домах через принцип «единого окна».

«Прекращение ОСМД не должно влиять на права людей на компенсацию «єВідновлення», возмещение ущерба или будущие репарации. Дома может не быть, но право его совладельцев должно оставаться защищенным», — добавил мэр.

Управление домом, когда часть жителей эвакуирована

Среди предложений — упрощение дистанционного управления ОСМД, чтобы совладельцы могли участвовать в собрании и принимать неотложные решения онлайн.

«Надо сделать так, чтобы эти механизмы реально работали повсюду, а документы, без дополнительных споров, принимали банки, государственные органы и другие установки. Отдельно следует предусмотреть понятный военный механизм для ситуации, когда правление фактически не может работать, а зданию грозит авария или срыв отопительного сезона. Речь идет только о неотложном решении, без вмешательства в право собственности и без лишения совладельцев контроля за своим имуществом», — добавил мэр.

Энергетическая стойкость

Предлагает также дать ОСМД больше финансирования на резервное питание.

«Государство ужесточает требования к энергетической устойчивости перед отопительным сезоном. Но вместе с требованиями громаде и ОСМД нужен финансовый инструмент. Программы поддержки должны реально работать для прифронтовых регионов. Для таких громад требуется большая часть гарантированного финансирования. У людей, восстанавливающих поврежденные квартиры или потерявших часть дохода, часто просто нет возможности оплатить 30%, 40% или 50% стоимости этого оборудования. Отдельный ресурс нужен и местным бюджетам, чтобы вместе с ОСМД быстро устанавливать генераторы и другие системы резервного питания», – подчеркнул Терехов.

Восстановление поврежденных домов

Речь идет о расширении программы «ВідновиДІМ» для ОСМД на прифронтовых территориях.

«Для прифронтовых громад предлагаем увеличить предельный размер гранта до 15-20 млн грн за один объект и повысить возможный аванс до 80%. Но важна не только сумма. Поддержка должна охватывать ремонт внутренних домовых сетей, лифтов, подготовку проектно-сметной документации, экспертизу и техническое наблюдение», — подчеркнул Терехов.

Также он предложил создать при министерстве по восстановлению, инфраструктуре и транспорту рабочую группу, в которую войдут руководители ОСМД для решения проблемных вопросов.