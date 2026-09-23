«Ремонтів більше, а грошей менше»: Терехов запропонував зміни для ОСББ

Пошкоджені будинки, евакуація жителів, перебої зі світлом та нестача коштів – проблеми з якими зіткнулися ОСББ під час війни. Ігор Терехов як мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст та громад запропонував п’ять змін, які, за його словами, мають допомогти об’єднанням працювати в таких умовах.

«Для прифронтових громад це давно не просто управління будинком, це частина стійкості міста. Частина людей евакуйована, доходи родин скоротилися, будинки пошкоджені, ремонтів стає більше, а грошей у людей менше і менше. У місцевих бюджетах така ж ситуація, дуже непроста з бюджетом міста. Тому моя позиція дуже проста. Якщо ми вимагаємо від ОСББ відповідальності, ми повинні дати їм повноваження, зрозумілі правила і ресурси. Сьогодні я хочу запропонувати п’ять конкретних напрямків», – зазначив Терехов.

Прибудинкова територія

Мер Харкова пояснює: слід чітко визначити, де закінчується відповідальність ОСББ і починається відповідальність міста. Зокрема, врегулювати питання оформлення та передачі земельних ділянок під будинками.

«Хто утримує територію, хто ремонтує проїзд, хто відповідає за елементи благоустрою? Нам потрібен єдиний і зрозумілий порядок оформлення та передачі земельних ділянок під будинками і прибудинкову територію співвласників. І в цьому порядку має бути чітко визначена роль ОСББ, як представника співвласників. Це прибере постійні суперечки з ситуацією, коли ОСББ можуть вимагати відповідати за територію, щодо якої вони фактично не мають необхідних прав», – зазначив мер.

ОСББ у повністю знищених будинках

Терехов пропонує запровадити спрощену процедуру припинення ОСББ у повністю знищених будинках через принцип «єдиного вікна».

«Припинення ОСББ не повинно впливати на права людей на компенсацію «єВідновлення», відшкодування збитків або майбутні репарації. Будинку може не бути, але право його співвласників повинно залишатися захищено», – додав мер.

Управління будинком, коли частина мешканців евакуювалася

Серед пропозицій – спрощення дистанційного управління ОСББ, щоб співвласники могли брати участь у зборах та ухвалювати невідкладні рішення онлайн.

«Треба зробити так, щоб ці механізми реально працювали всюди, а документи без додаткових суперечок приймали банки, державні органи та інші установки. Окремо треба передбачити зрозумілий воєнний механізм для ситуації, коли правління фактично не може працювати, а будинку загрожує аварія або зрив опалювального сезону. Йдеться лише про невідкладне рішення, без втручання у право власності і без позбавлення співвласників контролю над своїм майном», – додав мер.

Енергетична стійкість

Пропонує також дати ОСББ більше фінансування на резервне живлення

«Держава посилює вимоги до енергетичної стійкості перед опалювальним сезоном. Але разом з вимогами громади і ОСББ потрібен фінансовий інструмент. Програми підтримки мають реально працювати для прифронтових регіонів. Для таких громад потрібна більша частка гарантованого фінансування. У людей, які відновлюють пошкоджені квартири або втратили частину доходу, часто просто немає можливості оплатити 30%, 40% чи 50% вартості цього обладнання. Окремий ресурс потрібен і місцевим бюджетам, щоб разом з ОСББ швидко встановлювати генератори, інвентори та інші системи резервного живлення», – підкреслив Терехов.

Відновлення пошкоджених будинків

Йдеться про розширення програми «ВідновиДІМ» для ОСББ на прифронтових територіях.

«Для прифронтових громад пропонуємо збільшити граничний розмір гранту до 15-20 млн грн за один об’єкт та підвищити можливий аванс до 80%. Але важлива не лише сума. Підтримка повинна охоплювати ремонт внутрішніх будинкових мереж, ліфтів, підготовку проєктно-кошторисної документації, експертизу і технічний нагляд», – підкреслив Терехов.

Також він запропонував створити при міністерстві з відновлення, інфраструктури і транспорту робочу групу, в яку увійдуть керівники ОСББ для вирішення проблемних питань.