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Харків атакували дрони ввечері 22 вересня, є загиблий і пошкодження

Події 22:05   22.09.2026
Оксана Якушко
Харків атакували дрони ввечері 22 вересня, є загиблий і пошкодження

Дрони атакували легкові автомобілі.

Доповнено о 22:05. Третій раз за вечір росіяни атакували Київський район, і знову авто, інформує Ігор Терехов.

Доповнено о 21:35. Надійшла інформація про одного загиблого, повідомив Ігор Терехов.

Внаслідок удару двох ворожих дронів у Київському районі горять два автомобілі, у прилеглих багатоквартирних будинках подекуди вибиті вікна.

21:30

Інформація про удар БпЛА з’явилася о 21.06. До цього монітори попереджали про загрозу FPV – акустично його спостерігали у районі Малої Данилівки.

У Київському районі ворожий дрон поцілив авто – є інформація про постраждалих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок обстрілу спалахнули два легкові автомобілі, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За кілька хвилин Ігор Терехов розповів, що сталося ще одне влучання у Київському районі.

“Внаслідок влучання двох ворожих дронів у Київському районі горять два автомобілі, у прилеглих багатоквартирних будинках подекуди вибиті вікна”, – повідомив Ігор Терехов.

Як “Об’єктив” повідомляв раніше, 22 вересня росіяни тричі за день атакували БпЛА Київський та Салтівський райони Харкова, в результаті – четверо постраждалих.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 22:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дрони атакували легкові автомобілі.".