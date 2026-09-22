Харків атакували дрони ввечері 22 вересня, є загиблий і пошкодження
Дрони атакували легкові автомобілі.
Доповнено о 22:05. Третій раз за вечір росіяни атакували Київський район, і знову авто, інформує Ігор Терехов.
Доповнено о 21:35. Надійшла інформація про одного загиблого, повідомив Ігор Терехов.
Внаслідок удару двох ворожих дронів у Київському районі горять два автомобілі, у прилеглих багатоквартирних будинках подекуди вибиті вікна.
21:30
Інформація про удар БпЛА з’явилася о 21.06. До цього монітори попереджали про загрозу FPV – акустично його спостерігали у районі Малої Данилівки.
У Київському районі ворожий дрон поцілив авто – є інформація про постраждалих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Внаслідок обстрілу спалахнули два легкові автомобілі, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За кілька хвилин Ігор Терехов розповів, що сталося ще одне влучання у Київському районі.
“Внаслідок влучання двох ворожих дронів у Київському районі горять два автомобілі, у прилеглих багатоквартирних будинках подекуди вибиті вікна”, – повідомив Ігор Терехов.
Як “Об’єктив” повідомляв раніше, 22 вересня росіяни тричі за день атакували БпЛА Київський та Салтівський райони Харкова, в результаті – четверо постраждалих.