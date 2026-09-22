Харків атакував ворожий БпЛА: постраждала жінка, пошкоджений автосалон

22 вересня ворог вдарив по Харкову БпЛА. Постраждала одна людина.

Доповнено о 14:23. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання в Київському районі зафіксували на відкритій території, пошкоджений автосалон.

Доповнено о 14:17. 38-річна жінка постраждала в Київському районі Харкова, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Медики надають їй всю необхідну допомогу.

14:08. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання дрона зафіксували в Київському районі.

Є інформація про одного постраждалого.

Нагадаємо, з 14 по 20 вересня ворог атакував Харків 13 разів. Внаслідок ударів постраждали три людини, загиблих за тиждень немає, повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, під ударами були Київський, Шевченківський, Слобідський, Основ’янський та Індустріальний райони. Ворог застосовував FPV-дрони, «молнии», реактивні «шахеди» та «бандероль». Влучання зафіксували на територіях підприємств, у дорожнє покриття, на парковці, біля бізнес-центру, що не працює. Також удар був по “Епіцентру”.