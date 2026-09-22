“Наздогнав дрон”: ліквідовано колишнього мера Бєлгорода

22 вересня стало відомо, що колишній мер Бєлгорода та ексзаступник губернатора Бєлгородської області Костянтин Полєжаєв ліквідований на фронті.

«Він відбував термін за корупцію, і завербувався на фронт із в’язниці, служив у тилу у Бєлгородській області, розраховуючи таким чином відмитися та уникнути покарання. Але дрон наздогнав його і там», – написав блогер Денис Казанський.

Російський телеграм-канал Mash повідомив, що раніше Полєжаєва засудили до п’яти років колонії суворого режиму та штрафу в 36 млн рублів – за відмив бюджетних грошей.

«Контракт він підписав у серпні 2024 року, у жовтні стало відомо, що колишнього чиновника було звільнено з-під варти на період його виконання», – пишуть у російських ЗМІ.

Полєжаєв був мером Бєлгорода з 2015 по 2019 роки.