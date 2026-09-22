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“Наздогнав дрон”: ліквідовано колишнього мера Бєлгорода

Світ 12:06   22.09.2026
Вікторія Яковенко
“Наздогнав дрон”: ліквідовано колишнього мера Бєлгорода Фото: Денис Казанський

22 вересня стало відомо, що колишній мер Бєлгорода та ексзаступник губернатора Бєлгородської області Костянтин Полєжаєв ліквідований на фронті.

«Він відбував термін за корупцію, і завербувався на фронт із в’язниці, служив у тилу у Бєлгородській області, розраховуючи таким чином відмитися та уникнути покарання. Але дрон наздогнав його і там», – написав блогер Денис Казанський.

Російський телеграм-канал Mash повідомив, що раніше Полєжаєва засудили до п’яти років колонії суворого режиму та штрафу в 36 млн рублів – за відмив бюджетних грошей.

«Контракт він підписав у серпні 2024 року, у жовтні стало відомо, що колишнього чиновника було звільнено з-під варти на період його виконання», – пишуть у російських ЗМІ.

Полєжаєв був мером Бєлгорода з 2015 по 2019 роки.

Читайте також: ISW: РФ просунулась на півдні Вовчанська, на інших ділянках – без змін

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 12:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 вересня стало відомо, що колишній мер Бєлгорода та ексзаступник губернатора Бєлгородської області Костянтин Полєжаєв ліквідований на фронті.".