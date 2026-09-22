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Розбещував дітей у соцмережах: підозрюють 48-річного жителя Харківщини

Суспільство 12:36   22.09.2026
Вікторія Яковенко
Розбещував дітей у соцмережах: підозрюють 48-річного жителя Харківщини

На Сумщині правоохоронці затримали жителя Харківщини, який, за даними слідства, під час спілкування в інтернеті схиляв неповнолітніх до створення матеріалів сексуального характеру та зберігав ці файли.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Сумській області, 48-річний фігурант упродовж липня 2025 — травня 2026 року активно користувався месенджерами та соціальними мережами для спілкування з дітьми.

«Під час відеозв’язку чоловік робив знімки екрана із зображеннями оголених дітей, а також схиляв їх самостійно створювати та надсилати йому відповідні фото. Поліцейські встановили п’ять епізодів такого спілкування», – зазначили правоохоронці.

Зокрема, за даними слідства, з грудня 2025 року чоловік листувався з 10-річною дівчинкою та її 15-річною подругою із Сумщини. Під час спілкування він демонстрував їм своє оголене тіло та схиляв до створення фото інтимного характеру.

Паралельно чоловік переписувався з 12-річною дівчинкою зі Львова. Він, кажуть у поліції, переводив спілкування на сексуальні теми та схиляв дитину до створення відповідних фото.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 149, ч. 1 та ч. 2 ст. 156, ч. 1, ч. 3 та ч. 4 ст. 301-1 ККУ. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у серії тяжких злочинів проти дітей підозрюють 29-річного харків’янина, який тимчасово мешкав у своєї бабусі в Лозівському районі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 12:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Сумщині правоохоронці затримали жителя Харківщини, який, за даними слідства, під час спілкування в інтернеті схиляв неповнолітніх до створення матеріалів сексуального характеру".