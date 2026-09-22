До Всесвітнього дня прибирання долучилася Печенізька громада (фото)

Начальник Печенізької СВА Олександр Гусаров розповів, що співробітники селищної ради приєдналися до Всесвітнього дня прибирання. Так вони упорядкували популярне місце для відпочинку в літній сезон – узбережжя Сіверського Дінця.

“На жаль, після літнього відпочинку природа отримала «подарунки» не лише у вигляді добрих спогадів. Пляшки, пакети, папір, упаковки та інше сміття залишилися там, де люди відпочивали”, – наголосив начальник СВА.

Все це довелося прибирати за відпочивальниками.

“Крок за кроком, пакет за пакетом берег ставав чистішим. Зібране сміття вивезли разом з КП “Джерело”, територію привели до ладу. Але хочеться, щоб наступного разу роботи було значно менше. Бо природа не має прибиральника після кожного відпочивальника. Цей прибиральник — наша совість“, – додав Гусаров.