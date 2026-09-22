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До Всесвітнього дня прибирання долучилася Печенізька громада (фото)

Суспільство 11:27   22.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
До Всесвітнього дня прибирання долучилася Печенізька громада (фото) Фото: Олександр Гусаров/телеграм

Начальник Печенізької СВА Олександр Гусаров розповів, що співробітники селищної ради приєдналися до Всесвітнього дня прибирання. Так вони упорядкували популярне місце для відпочинку в літній сезон – узбережжя Сіверського Дінця. 

Суботник провели у Печенігах
Фото: Олександр Гусаров/телеграм

“На жаль, після літнього відпочинку природа отримала «подарунки» не лише у вигляді добрих спогадів. Пляшки, пакети, папір, упаковки та інше сміття залишилися там, де люди відпочивали”, – наголосив начальник СВА.

Суботник провели у Печенігах
Фото: Олександр Гусаров/телеграм

Все це довелося прибирати за відпочивальниками.

Крок за кроком, пакет за пакетом берег ставав чистішим. Зібране сміття вивезли разом з КП “Джерело”, територію привели до ладу. Але хочеться, щоб наступного разу роботи було значно менше. Бо природа не має прибиральника після кожного відпочивальника. Цей прибиральник — наша совість“, – додав Гусаров.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 11:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Печенізької СВА Олександр Гусаров розповів, що співробітники селищної ради приєдналися до Всесвітнього дня прибирання. ".