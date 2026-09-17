Сьогодні 17 вересня 2026: яке свято та день в історії

17 вересня в Україні – День рятівника, День усиновлення та День працівника страхового ринку. У цей день 1382 року королем Угорщини стала 11-річна Марія – старша донька та спадкоємиця Людовика Великого. У 1859-му в США з’явився імператор. У 1864-му народився український письменник Михайло Коцюбинський. У 1939-му СРСР вступив у Другу світову війну, здійснивши спільне з нацистами вторгнення до Польщі. У 1944-му війська Великої Британії та США розпочали наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії – “Маркет-Гарден” (або Голландську операцію). У 1989-му в Чернівцях розпочався перший фестиваль “Червона рута”. Однією з його лавреаток стала харківська співачка Марія Бурмака. У 2024-му російська армія завдала удару по надзвичайниках у Харкові, які гасили пожежу в лісі на Журавлівці.

Свята та пам’ятні дати 17 вересня

17 вересня в Україні – День рятівника, День усиновлення, День працівника страхового ринку України.

У світі – Всесвітній день безпеки пацієнта.

Також сьогодні: Міжнародний день кантрі-музики, День поширення інформації про Синдром Кліфстра, Всесвітній день манти (це скат, який ще має назву “велетенський морський диявол”).

17 вересня в історії

17 вересня 1382 року правителькою Угорщини коронували 11-річну Марію, старшу дочку та спадкоємницю Людовика Великого. Підтверджуючи той факт, що вона була монархом, а не дружиною монарха, їй надали чоловічий титул – “rex Hungariae”, король Угорщини. Батько Марії Людовик I Великий мав цілу низку титулів: він був не лише королем Угорщини та Хорватії, а й королем Польщі та Русі (він успадкував польську корону після смерті свого дядька Казимира III Великого). Синів у Людовика не було.

“Після смерті Людовика Великого, 17 вересня 1382 року, присутні лорди вклонилися Марії, але не на основі обіцянок, даних у 1307 та 1378 роках щодо спадкування, а на основі вільного вибору. “Вони звели її на престол, ніби вона син”… Її називали Королем, щоб вказати на її суверенні права; сама Марія використовувала лише титул “Королева”, – пише угорський історик Маркі Шандор.

Оскільки дівчинка була ще маленькою, регенткою стала її мати – королева Єлизавета. У 1385 році 14-річну Марію видали заміж за Сигізмунда Люксембурзького – сина імператора Священної Римської імперії Карла IV. Рішення про цей шлюб ухвалював ще Людовик I. Однак далеко не всіх влаштовував такий вибір – у тому числі королева-регентка не хотіла значного політичного впливу майбутнього зятя. Зрештою шлюб відбувся після того, як 17-річний Сигізмунд прибув до Угорщини з військом. Польська знать не захотіла продовження особистої унії з Угорщиною. Після тривалих переговорів королевою (теж з чоловічим титулом – “король”) Польщі проголосили молодшу сестру Марії Ядвіґу.

Королева Марія прожила всього 24 роки – у 1395-му вона, вагітна, трагічно загинула, полюючи наодинці.

“Кінь спіткнувся, упав і розчавив під собою королеву. Шок і травма, які він отримав, були смертельними. Марія, яка була непритомною, народила дитину передчасно, і в момент пологів, без жодної допомоги поблизу, вона втратила своє життя і життя своєї дитини одночасно. Їх знайшли в лісі”, – пише Маркі Шандор.

Угорщиною надалі правив її чоловік Сигізмунд.

17 вересня 1787 року Конституційний конвент ухвалив конституцію США. Докладніше.

17 вересня 1859 року Джошуа Абрахам Нортон проголосив себе імператором Сполучених Штатів. І це могла б бути “прохідна” витівка людини з манією величі, якби не реакція суспільства на цю подію. Докладніше.

17 вересня 1864 року народився український письменник Михайло Коцюбинський. Докладніше.

17 вересня 1939 року СРСР вступив у Другу світову війну. Докладніше.

17 вересня 1944 року війська Великої Британії та США розпочали наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії – “Маркет Гарден” (або Голландську операцію). Докладніше.

17 вересня 1989 року в Чернівцях відкрився перший фестиваль сучасної української пісні “Червона рута”. Він тривав кілька днів – до 24 вересня. Серед лауреатів першого фестивалю була харківська співачка Марія Бурмака – вона здобула другу премію фестивалю.

17 вересня 2024 року в День рятівника України російська армія завдала удару керованими авіабомбами по надзвичайниках, які гасили масштабну пожежу в лісі на Журавлівці в Харкові. Докладніше.

Церковне свято 17 вересня

17 вересня вшановують пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Докладніше.

Народні прикмети

Дощ 17 вересня – до сухої погоди восени.

Якщо ж після дощу земля швидко підсохла, то погода скоро зіпсується.

Якщо ранок похмурий – усі наступні дні будуть теплими.

Що не можна робити 17 вересня

Не можна влаштовувати пишні гуляння та застілля.

Жінкам не можна займатися будь-якою роботою, в тому числі – домашніми справами.