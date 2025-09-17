Сьогодні 17 вересня: яке свято та день в історії

17 вересня в Україні – День рятівника, День усиновлення, День працівника страхового ринку та День HR-менеджера. Цього дня в 1859 році в США з’явився імператор. У 1864-му народився український письменник Михайло Коцюбинський. У 1939-му СРСР вступив у Другу світову війну, здійснивши спільне з нацистами вторгнення до Польщі. У 1944-му війська Великої Британії та США розпочали наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії – “Маркет-Гарден” (або Голландську операцію). У 1989-му в Чернівцях розпочався перший фестиваль “Червона рута”. Однією з його лавреаток стала харківська співачка Марія Бурмака. У 2024-му російська армія завдала удару по надзвичайниках у Харкові, які гасили пожежу в лісі на Журавлівці.

Свята та пам’ятні дати 17 вересня

17 вересня в Україні – День рятівника, День усиновлення, День працівника страхового ринку України та День HR-менеджера (відзначають у третю середу вересня).

У світі – Всесвітній день безпеки пацієнта.

Також сьогодні: Міжнародний день кантрі-музики, День поширення інформації про Синдром Кліфстра, Всесвітній день манти (це скат, який ще має назву “велетенський морський диявол”).

<br />

17 вересня в історії

17 вересня 1787 року Конституційний конвент ухвалив конституцію США. Докладніше.

17 вересня 1859 року Джошуа Абрахам Нортон проголосив себе імператором Сполучених Штатів. І це могла б бути “прохідна” витівка людини з манією величі, якби не реакція суспільства на цю подію. Докладніше.

17 вересня 1864 року народився український письменник Михайло Коцюбинський. Докладніше.

17 вересня 1939 року СРСР вступив у Другу світову війну. Докладніше.

17 вересня 1944 року війська Великої Британії та США розпочали наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії – “Маркет Гарден” (або Голландську операцію). Докладніше.

17 вересня 1989 року в Чернівцях відкрився перший фестиваль сучасної української пісні “Червона рута”. Він тривав кілька днів – до 24 вересня. Серед лауреатів першого фестивалю була харківська співачка Марія Бурмака – вона здобула другу премію фестивалю.

17 вересня 2024 року в День рятівника України російська армія завдала удару керованими авіабомбами по надзвичайниках, які гасили масштабну пожежу в лісі на Журавлівці в Харкові.

Того дня авіація ворога скинула чотири КАБи, повідомляв речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Вони влучили по Малоданилівській громаді, а також по Київському району Харкова – по промзоні та території бору на Журавлівці. Постраждали семеро людей: троє цивільних та четверо співробітників ДСНС.

“У двох із них дуже серйозні поранення рук”, – коментував Чубенко.

Пресслужба Патрульної поліції Харківщини опублікувала відео перших хвилин після цього “прильоту”.

Патрульні поліціянти першими дісталися місця НП і надавали медичну допомогу рятувальникам до приїзду швидкої. На відео поліціянти просять поранених бійців ДСНС потерпіти та розмовляти.

Начальник ХОВА Олег Синегубов інформував, що троє рятувальників перебувають у вкрай тяжкому стані. Уже наступного дня завдяки зусиллям медиків стан двох із них покращився, тяжким залишався лише один.

Церковне свято 17 вересня

17 вересня вшановують пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Докладніше.

Народні прикмети

Дощ 17 вересня – до сухої погоди восени.

Якщо ж після дощу земля швидко підсохла, то погода скоро зіпсується.

Якщо ранок похмурий – усі наступні дні будуть теплими.

Що не можна робити 17 вересня

Не можна влаштовувати пишні гуляння та застілля.

Жінкам не можна займатися будь-якою роботою, в тому числі – домашніми справами.