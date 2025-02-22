Патрульні вийшли на лід до хокеїстів у Харкові (фото)

Патрульні разом із рятувальниками ДСНС у вихідний, 22 лютого, нагадували харків’янам про дотримання правил безпеки.

Заради цього патрульні поліціянти вийшли на лід на Журавлівці, де, окрім “постояльців” – рибалок виявилися хокеїсти. Фотозвіт опублікували в телеграмі Патрульної поліції.

“Патрульні разом з рятувальниками провели бесіди з рибаками та відпочивальниками. У холодну пору важливо дотримуватись правил безпеки на льоду та пам’ятати алгоритми дій у разі переохолодження. Також усім подарували корисні пам’ятки з правилами безпеки”, — поінформувала пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Тим часом у ДСНС повідомили, що взимку 2024/2025 років із водойм у Харківській області дістали тіла дев’яти осіб, тоді як за всю попередню зиму було одинадцять потопельників.

Надзвичайники дали поради жителям регіону.

❄️ Перевірте товщину льоду.

❄️ Не виходьте на лід, якщо не знаєте, де знаходяться ополонки, тріщини або інші небезпечні місця.

❄️ Не дозволяйте дітям грати самим на льоду.

❄️ Розкажіть своїм близьким, куди ви йдете та коли плануєте повернутися.