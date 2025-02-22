Патрульні вийшли на лід до хокеїстів у Харкові (фото)
Патрульні разом із рятувальниками ДСНС у вихідний, 22 лютого, нагадували харків’янам про дотримання правил безпеки.
Заради цього патрульні поліціянти вийшли на лід на Журавлівці, де, окрім “постояльців” – рибалок виявилися хокеїсти. Фотозвіт опублікували в телеграмі Патрульної поліції.
“Патрульні разом з рятувальниками провели бесіди з рибаками та відпочивальниками. У холодну пору важливо дотримуватись правил безпеки на льоду та пам’ятати алгоритми дій у разі переохолодження. Також усім подарували корисні пам’ятки з правилами безпеки”, — поінформувала пресслужба Патрульної поліції Харківщини.
Тим часом у ДСНС повідомили, що взимку 2024/2025 років із водойм у Харківській області дістали тіла дев’яти осіб, тоді як за всю попередню зиму було одинадцять потопельників.
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Надзвичайники дали поради жителям регіону.
❄️ Перевірте товщину льоду.
❄️ Не виходьте на лід, якщо не знаєте, де знаходяться ополонки, тріщини або інші небезпечні місця.
❄️ Не дозволяйте дітям грати самим на льоду.
❄️ Розкажіть своїм близьким, куди ви йдете та коли плануєте повернутися.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: журавлевка, лед, новини Харкова, патрульні, поліція, рыбаки, хоккей;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 14:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні разом із рятувальниками ДСНС у вихідний, 22 лютого, нагадували харків’янам про дотримання правил безпеки".