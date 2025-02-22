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Патрульные вышли на лед к хоккеистам в Харькове (фото)

Общество 14:19   22.02.2025
Оксана Горун
Патрульные вышли на лед к хоккеистам в Харькове (фото)

Патрульные вместе со спасателями ГСЧС в выходной, 22 февраля, напоминали харьковчанам о соблюдении правил безопасности.

Ради этого патрульные полицейские вышли на лед на Журавлевке, где, кроме «постояльцев» — рыбаков обнаружились хоккеисты. Фотоотчет опубликовали в Telegram Патрульной полиции.

хоккей на Журавлевке в Харькове

«Патрульные вместе со спасателями провели беседы с рыбаками и отдыхающими. В холодное время важно соблюдать правила безопасности на льду и помнить алгоритмы действий при переохлаждении. Также всем подарили полезные памятки с правилами безопасности», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

патрульные и хоккеисты в Харькове

Тем временем в ГСЧС сообщили, что зимой 2024/2025 годов из водоемов в Харьковской области достали тела девяти человек, тогда как за всю предыдущую зиму было одиннадцать утопленников.

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Чрезвычайники дали советы жителям региона советы жителям региона:

❄️ Проверяйте толщину льда.
❄️ Не выходите на лед, если не знаете, где находятся проруби, трещины или другие опасные места.
❄️ Не позволяйте детям играть самим на льду.
❄️ Расскажите своим близким, куда вы идете и когда планируете вернуться.

лед в Харькове

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 14:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные вместе со спасателями ГСЧС в выходной, 22 февраля, напоминали харьковчанам о соблюдении правил безопасности".