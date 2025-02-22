Патрульные вышли на лед к хоккеистам в Харькове (фото)
Патрульные вместе со спасателями ГСЧС в выходной, 22 февраля, напоминали харьковчанам о соблюдении правил безопасности.
Ради этого патрульные полицейские вышли на лед на Журавлевке, где, кроме «постояльцев» — рыбаков обнаружились хоккеисты. Фотоотчет опубликовали в Telegram Патрульной полиции.
«Патрульные вместе со спасателями провели беседы с рыбаками и отдыхающими. В холодное время важно соблюдать правила безопасности на льду и помнить алгоритмы действий при переохлаждении. Также всем подарили полезные памятки с правилами безопасности», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
Тем временем в ГСЧС сообщили, что зимой 2024/2025 годов из водоемов в Харьковской области достали тела девяти человек, тогда как за всю предыдущую зиму было одиннадцать утопленников.
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Чрезвычайники дали советы жителям региона советы жителям региона:
❄️ Проверяйте толщину льда.
❄️ Не выходите на лед, если не знаете, где находятся проруби, трещины или другие опасные места.
❄️ Не позволяйте детям играть самим на льду.
❄️ Расскажите своим близким, куда вы идете и когда планируете вернуться.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: журавлевка, лед, новости Харькова, патрульні, патрульные, полиция, рыбаки, хоккей;
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 14:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные вместе со спасателями ГСЧС в выходной, 22 февраля, напоминали харьковчанам о соблюдении правил безопасности".