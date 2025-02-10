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Трагедия в Харькове: утром из озера достали тело мужчины, подробности

Происшествия 13:50   10.02.2025
Виктория Яковенко
Трагедия в Харькове: утром из озера достали тело мужчины, подробности Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели достали тело мужчины из воды в Харькове.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, трагедия произошла утром 10 февраля на Основянском озере.

«Мужчина, пытаясь перейти водоем по тонкому льду, провалился под лед. К сожалению, спасти его не удалось», – рассказали спасатели.

Обстоятельства ЧП выясняют правоохранители.

«Уважаемые граждане! Выход на лед – всегда риск! Будьте осторожны, не подвергайте себя опасности! Берегите свою жизнь и жизнь близких», — отметили спасатели.

Ранее в ГСЧС рассказывали правила безопасности на льду:

– нужно найти тропу или следы на льду. Если их нет, нужно отметить с берега маршрут своего движения,
— нужно посмотреть заранее, нет ли подозрительных мест,
— нужно взять палку, чтобы проверять крепость льда,
— ни в коем случае не проверять крепость льда ударом ноги,
— безопасным считается лед: для одного пешехода – лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 сантиметров, для оборудования катка – не менее 10-12 сантиметров (массовое катание – 25 сантиметров), массовая переправа пешком может быть организована при толщине льда не менее, 15 сантиметров.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 13:50;

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