Трагедия в Харькове: утром из озера достали тело мужчины, подробности

Спасатели достали тело мужчины из воды в Харькове.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, трагедия произошла утром 10 февраля на Основянском озере.

«Мужчина, пытаясь перейти водоем по тонкому льду, провалился под лед. К сожалению, спасти его не удалось», – рассказали спасатели.

Обстоятельства ЧП выясняют правоохранители.

«Уважаемые граждане! Выход на лед – всегда риск! Будьте осторожны, не подвергайте себя опасности! Берегите свою жизнь и жизнь близких», — отметили спасатели.

Ранее в ГСЧС рассказывали правила безопасности на льду:

– нужно найти тропу или следы на льду. Если их нет, нужно отметить с берега маршрут своего движения,

— нужно посмотреть заранее, нет ли подозрительных мест,

— нужно взять палку, чтобы проверять крепость льда,

— ни в коем случае не проверять крепость льда ударом ноги,

— безопасным считается лед: для одного пешехода – лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 сантиметров, для оборудования катка – не менее 10-12 сантиметров (массовое катание – 25 сантиметров), массовая переправа пешком может быть организована при толщине льда не менее, 15 сантиметров.