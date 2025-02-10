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Трагедія у Харкові: вранці з озера дістали тіло чоловіка, подробиці

Події 13:50   10.02.2025
Вікторія Яковенко
Трагедія у Харкові: вранці з озера дістали тіло чоловіка, подробиці Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Рятувальники дістали тіло чоловіка з води у Харкові.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, трагедія сталася вранці 10 лютого на Основ’янському озері.

«Чоловік, намагаючись перейти водойму по тонкій кризі, провалився під лід. На жаль, врятувати його не вдалося», – розповіли рятувальники.

Обставини НП з’ясовують правоохоронці.

«Шановні громадяни! Вихід на кригу – завжди ризик! Будьте обережні, не наражайте себе на небезпеку! Бережіть своє життя та життя близьких», – зазначили рятувальники.

Раніше в ДСНС розповідали правила безпеки на льоду:

– потрібно знайти стежку або сліди на льоду. Якщо їх немає, треба позначити з берега маршрут свого руху,

– треба подивитись заздалегідь, чи немає підозрілих місць,

– потрібно взяти палицю, щоб перевіряти міцність льоду,

– ні в якому разі не перевіряти міцність льоду ударом ноги,

– безпечним вважається лід: для одного пішоходу – лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 сантиметрів, для обладнання ковзанки – не менше 10-12 сантиметрів (масове катання – 25 сантиметрів), масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 сантиметрів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 13:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники дістали тіло чоловіка з води у Харкові.".