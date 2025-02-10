Трагедія у Харкові: вранці з озера дістали тіло чоловіка, подробиці
Рятувальники дістали тіло чоловіка з води у Харкові.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, трагедія сталася вранці 10 лютого на Основ’янському озері.
«Чоловік, намагаючись перейти водойму по тонкій кризі, провалився під лід. На жаль, врятувати його не вдалося», – розповіли рятувальники.
Обставини НП з’ясовують правоохоронці.
«Шановні громадяни! Вихід на кригу – завжди ризик! Будьте обережні, не наражайте себе на небезпеку! Бережіть своє життя та життя близьких», – зазначили рятувальники.
Раніше в ДСНС розповідали правила безпеки на льоду:
– потрібно знайти стежку або сліди на льоду. Якщо їх немає, треба позначити з берега маршрут свого руху,
– треба подивитись заздалегідь, чи немає підозрілих місць,
– потрібно взяти палицю, щоб перевіряти міцність льоду,
– ні в якому разі не перевіряти міцність льоду ударом ноги,
– безпечним вважається лід: для одного пішоходу – лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 сантиметрів, для обладнання ковзанки – не менше 10-12 сантиметрів (масове катання – 25 сантиметрів), масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 сантиметрів.
Читайте також: Вночі п’ять годин рятувальники гасили пожежу, попри загрозу повторного удару
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вода, ГСЧС в Харьковской области, спасатели, тело, трагедия, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Трагедія у Харкові: вранці з озера дістали тіло чоловіка, подробиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 13:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники дістали тіло чоловіка з води у Харкові.".