Вночі п’ять годин рятувальники гасили пожежу, попри загрозу повторного удару

У пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області розповіли, як рятувальники боролися з наслідками нічного “прильоту” безпілотника.

“Сьогодні вночі ворог поцілив у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства одного із прифронтових населених пунктів Вовчанської громади. Разом з рятувальниками працювали медики ДСНС і підрозділ місцевої пожежної охорони селища Вільча“, – уточнили у ДСНС.

Загальна площа пожежі – 600 кв. Попри загрозу повторного обстрілу, пожежники продовжували працювати над ліквідацією загоряння. Загасити його вдалося лише за п’ять годин.