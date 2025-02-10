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Вночі п’ять годин рятувальники гасили пожежу, попри загрозу повторного удару

Події 11:05   10.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі п’ять годин рятувальники гасили пожежу, попри загрозу повторного удару

У пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області розповіли, як рятувальники боролися з наслідками нічного “прильоту” безпілотника.

Сьогодні вночі ворог поцілив у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства одного із прифронтових населених пунктів Вовчанської громади. Разом з рятувальниками працювали медики ДСНС і підрозділ місцевої пожежної охорони селища Вільча“, – уточнили у ДСНС.

Загальна площа пожежі – 600 кв. Попри загрозу повторного обстрілу, пожежники продовжували працювати над ліквідацією загоряння. Загасити його вдалося лише за п’ять годин.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 11:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області розповіли, як рятувальники боролися з наслідками нічного “прильоту” безпілотника.".