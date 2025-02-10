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Вночі ворог ударив по Чугуївському району – про наслідки розповів Синєгубов

Події 08:51   10.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі ворог ударив по Чугуївському району – про наслідки розповів Синєгубов

У ранковому зведенні за 10 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що протягом доби обстріляв ворог, а також, які руйнування сталися через “прильоти”.

Вночі, близько 03:05, росіяни вдарили по Чугуївському району – у Бугаївці через “приліт” БпЛА горіла господарська споруда. Напередодні РФ била і по інших районах Харківщини, зазначив Синєгубов.

“15:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ, на автодорозі Чугуїв – Мілове. Падіння FPV-дрону на дорожнє покриття”, – написав Синєгубов.

Увечері під обстрілами опинився Харківський та Богодухівський район. О 17:00 “приліт” зафіксували у Слатиному. Внаслідок удару КАБу пошкоджені сім приватних будинків, а також лінія електромережі.

“17:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Уди, за межами, на відкритій території влучання 3 од. КАБ в землю 19:00 Богодухівський район Золочівська ТГ, с. Лютівка, внаслідок влучання FPV дрону постраждав чоловік 32-річний чоловік — госпіталізований”, – додав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 08:51;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 10 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що протягом доби обстріляв ворог, а також, які руйнування сталися через “прильоти”.".