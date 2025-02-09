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Через удар РФ частина Дергачівської громади залишилася без світла (доповнено)

Події 19:11   09.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через удар РФ частина Дергачівської громади залишилася без світла (доповнено)

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що через вечірній обстріл росіян частина Дергачівської громади залишилася без світла.

Доповнено о 19:11. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: КАБ прилетів по громаді близько 17:00. На місці удару вже працюють усі профільні служби.

“Внаслідок удару КАБом пошкоджено 7 приватних житлових будинків та лінію електромережі, знеструмлені 5 населених пунктів – близько 1902 абонента. Постраждалих немає”, – написав Синєгубов.

“Було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі, внаслідок чого 5 населених пунктів громади – Слатине, Прудянка, Цупівка, Дубівка, Нова Козача – наразі повністю знеструмлені. Фахівці дергачівського РЕМу вже почали відновлювальні роботи, спрогнозувати терміни завершення цих робіт поки що неможливо”, – уточнив Задоренко.

Також він повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджені близько десяти будинків.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 19:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що через вечірній обстріл РФ частина Дергачівської громади залишилася без світла.".