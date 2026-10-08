Надмірне відновлення та «чорний ринок» у аптеках Харкова – підсумки 8 жовтня

Понад 20 млн грн переплатили з бюджету за відновлення будинку на Північній Салтівці. Жительку Берестинщини врятували з-під завалів. ГПВ стали більш жорсткими, а справу «кодеїнових аптек» передали в суд. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Такого висновку дійшла обласна прокуратура та звернулася до суду. За даними пресслужби відомства, йдеться про відбудову пошкодженої обстрілами багатоповерхівки на вулиці Наталії Ужвій. Договір на ці роботи уклав у 2024 році міський департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції. Фінансування відбувалося коштом державної субвенції. Ціну робіт неодноразово коригували. Зрештою вона сягнула 128 млн грн. Із них 21,3 млн склав ПДВ. Усю цю суму підряднику сплатили. А прокурорська перевірка згодом виявила, що на момент виконання ремонту такі роботи з відновлення звільнялися від ПДВ. Щоб повернути гроші державі, прокуратура звернулася до суду.

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Це сталося ввечері 7 жовтня в селі Добренька Берестинського району. Постраждалу деблокували рятувальники ДСНС. За їхніми даними, вона отримала легкі травми та відмовилася від госпіталізації.

Фармацевтів і керівництво мережі аптек судитимуть у Харкові – у справі про кодеїновий «чорний ринок». Обласна прокуратура повідомила: обвинувачених дев’ять. Це керівниця фармацевтичного товариства, бухгалтер і семеро фармацевтів. За версією слідства, усі вони були учасниками схеми продажу без рецептів препаратів, що містять наркотичну речовину – кодеїн. Реалізація відбувалася через чотири харківські аптеки. Щомісячний обіг продажів становив від 500 тис. до 1 млн грн. Прибутки розподіляли між учасниками у визначених долях. Справу розглядатиме Індустріальний районний суд м. Харкова.

Обленерго оновило графік на 8 жовтня. Згідно з ним, були передбачені відключення по окремих чергах двічі на добу. По кожній із черг світло планували вимикати від 5,5 до 7 годин. Крім того, з самого ранку задіяли аварійні відключення.

Ярмарок стартував 7 жовтня. Харківське видавництво «Ранок», крім своїх новинок, представило на ньому скляну вітрину, всередині якої – стос із 22 книжок. Їх пошкодила пожежа після російського удару по логістичному центру видавництва. «Приліт» був 1 серпня. На скло вітрини нанесли шкалу із роками, коли в історії палили українські книжки. Перша дата – 1626 рік.

МГ «Об’єктив» також повідомляла 7 жовтня:

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