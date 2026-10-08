Ремонт будинку на Наталії Ужвій – прокуратура виявила переплату

Понад 21,3 млн грн. ПДВ безпідставно заплатили за ремонт пошкодженого обстрілами будинку в Харкові. Прокурори звернулися до суду.

Слідство встановило порушення під час використання коштів державної субвенції, призначених для ліквідації наслідків збройної агресії РФ, повідомили в обласній прокуратурі. Йдеться про процедуру відкритих торгів з відновлення та капремонту багатоповерхівки на вулиці Наталії Ужвій. Житловий будинок було пошкоджено внаслідок російської атаки.

За даними правоохоронців, у травні 2024 року Департамент з благоустрою, відновлення та реконструкції Харківської міської ради уклав договір із приватним будівельним підприємством на проведення аварійно-відновлювальних робіт. Надалі сторони неодноразово коригували ціну договору та обсяги видатків, зафіксувавши остаточну вартість у сумі близько 128 млн грн. З них понад 21,3 млн грн. становив податок на додану вартість (ПДВ).

За виконані роботи підрядник отримав повну суму. Проте, прокурори під час перевірки виявили, що на момент виконання ремонту такі роботи за державні кошти звільнялися від оподаткування ПДВ. Відповідно, з бюджету було безпідставно сплачено понад 21,3 млн грн. податку.

Київська окружна прокуратура міста Харкова звернулася до суду з позовною заявою до підрядника та профільного департаменту міськради.

Прокурори вимагають визнати недійсними окремі пункти договору та додаткових угод, а також стягнути з приватного підприємства безпідставно отриману суму податку на додану вартість.

Нагадаємо, у справі про фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних в одному з трамвайних депо Харкова ще п’ять осіб отримали підозри — безпосередньо самі фейкові працівники. Раніше, наприкінці червня, підозри було повідомлено п’ятьом чиновникам підприємства.