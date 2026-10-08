Обпалені книжки з Харкова стали інсталяцією: її показали у Німеччині (фото)

Книжки, які 1 серпня горіли в логістичному центрі «Ранку» в Харкові, привезли до Франкфурта. Обпалені видання стали основою інсталяції Born/Burn Alive.

Як повідомляє видавництво, авторка інсталяції – Валентина Веремко.

«З 7 по 11 жовтня, поки працюватиме книжковий ярмарок у Франкфурті, поряд зі стендами яскравих книжкових новинок, стоятиме незвичайна скляна вітрина. Усередині неї — стос із 22 книжок із обгорілими сторінками та слідами попелу. Це не декорації і не спеціально створені для мистецького проєкту об’єкти. Ці книжки були врятовані після російської атаки на автоматизований логістичний центр «Ранку» в Харкові 1 серпня 2026 року», – йдеться у повідомленні.

У видавництві пояснили, що назва інсталяції побудована на зміні лише однієї літери. У слові Born літера o перекреслена, а над нею з’являється u. Так «народжене» перетворюється на «спалене». Born Alive — «народжені живими». Burn Alive – «спалені живцем».

«Ці книги мали потрапити до рук читачів: школярів, студентів, усіх, хто відкриває сторінку, щоб дізнатися щось нове. Натомість вони пройшли крізь вогонь. Дивлячись на цю інсталяцію, я бачу, як чотири століття історії вміщаються в одну скляну вітрину. Червона шкала на склі починається з 1626 року, коли вперше палили українські книжки», – зазначив гендиректор видавництва Віктор Круглов.

Нагадаємо, 1 серпня «шахеди» атакували логістичний центр видавництва «Ранок», а також дистрибуційний центр «КнигоЛенд». Видавці назвали наслідки цього «прильоту» найбільшою втратою книжкової інфраструктури України від початку повномасштабної війни. Обійшлося без загиблих, проте одна людина отримала поранення, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Серед того, що згоріло, — підручники для дітей. Відправлення раніше зроблених замовлень тимчасово зупинили. Попри все, в офіційній заяві «Ранку» сказано: «Маємо відбудувати все, щоб книжки знову потрапили до тих, хто на них чекає».