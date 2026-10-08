Live
  • Чт 08.10.2026
  • Харків  +18°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.16

Обпалені книжки з Харкова стали інсталяцією: її показали у Німеччині (фото)

Суспільство 15:25   08.10.2026
Вікторія Яковенко
Обпалені книжки з Харкова стали інсталяцією: її показали у Німеччині (фото) Фото: видавництво “Ранок”

Книжки, які 1 серпня горіли в логістичному центрі «Ранку» в Харкові, привезли до Франкфурта. Обпалені видання стали основою інсталяції Born/Burn Alive.

Як повідомляє видавництво, авторка інсталяції – Валентина Веремко.

«З 7 по 11 жовтня, поки працюватиме книжковий ярмарок у Франкфурті, поряд зі стендами яскравих книжкових новинок, стоятиме незвичайна скляна вітрина. Усередині неї — стос із 22 книжок із обгорілими сторінками та слідами попелу. Це не декорації і не спеціально створені для мистецького проєкту об’єкти. Ці книжки були врятовані після російської атаки на автоматизований логістичний центр «Ранку» в Харкові 1 серпня 2026 року», – йдеться у повідомленні.

У видавництві пояснили, що назва інсталяції побудована на зміні лише однієї літери. У слові Born літера o перекреслена, а над нею з’являється u. Так «народжене» перетворюється на «спалене». Born Alive — «народжені живими». Burn Alive – «спалені живцем».

«Ці книги мали потрапити до рук читачів: школярів, студентів, усіх, хто відкриває сторінку, щоб дізнатися щось нове. Натомість вони пройшли крізь вогонь. Дивлячись на цю інсталяцію, я бачу, як чотири століття історії вміщаються в одну скляну вітрину. Червона шкала на склі починається з 1626 року, коли вперше палили українські книжки», – зазначив гендиректор видавництва Віктор Круглов.

обоженные книги в Харькове стали инсталляцией
Фото: видавництво “Ранок”
обоженные книги в Харькове стали инсталляцией
Фото: видавництво “Ранок”

Нагадаємо, 1 серпня «шахеди» атакували логістичний центр видавництва «Ранок», а також дистрибуційний центр «КнигоЛенд». Видавці назвали наслідки цього «прильоту» найбільшою втратою книжкової інфраструктури України від початку повномасштабної війни. Обійшлося без загиблих, проте одна людина отримала поранення, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Серед того, що згоріло, — підручники для дітей. Відправлення раніше зроблених замовлень тимчасово зупинили. Попри все, в офіційній заяві «Ранку» сказано: «Маємо відбудувати все, щоб книжки знову потрапили до тих, хто на них чекає».

Читайте також: Книги, обпалені через удар РФ: особлива полиця з’явилась у Центральному парку

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Попит на дрова зріс на 40%: де придбати на Харківщині, ціни
Попит на дрова зріс на 40%: де придбати на Харківщині, ціни
08.10.2026, 16:07
Мобілізація у Харкові: що ухвалили на нараді РВА
Мобілізація у Харкові: що ухвалили на нараді РВА
08.10.2026, 12:38
«Намагаються наблизитись до Харкова» – воїн про ситуацію в Козачій Лопані 📹
«Намагаються наблизитись до Харкова» – воїн про ситуацію в Козачій Лопані 📹
08.10.2026, 14:13
Новини Харкова — головне 8 жовтня: удари РФ, нарада щодо мобілізації
Новини Харкова — головне 8 жовтня: удари РФ, нарада щодо мобілізації
08.10.2026, 14:45
30 загиблих: РФ вдарила по автобусах у Краматорську
30 загиблих: РФ вдарила по автобусах у Краматорську
08.10.2026, 13:40
Два роки шукали жінку на Харківщині: у вбивстві підозрюють її знайомого
Два роки шукали жінку на Харківщині: у вбивстві підозрюють її знайомого
08.10.2026, 14:41

Новини за темою:

08.10.2026
«Намагаються наблизитись до Харкова» – воїн про ситуацію в Козачій Лопані 📹
08.10.2026
Мобілізація у Харкові: що ухвалили на нараді РВА
08.10.2026
В аптеках Харкова продавали наркотичні препарати без рецептів: буде суд
07.10.2026
Масований удар по Україні та атаки FPV на Харківщині – підсумки 7 жовтня
07.10.2026
Ворог атакував Харків БпЛА: подробиці


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Обпалені книжки з Харкова стали інсталяцією: її показали у Німеччині (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 15:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Книжки, які 1 серпня горіли в логістичному центрі «Ранку» в Харкові, привезли до Франкфурта. Обпалені видання стали основою інсталяції Born/Burn Alive.".