Сьогодні 17 серпня 2026: яке свято та день в історії

17 серпня 2008 року американський плавець Майкл Фелпс виграв восьме “золото” Олімпіади в Пекіні, встановивши новий рекорд і увійшовши так в історію спорту. У 1991-му зняли кліп на культову пісню гурту “Nirvana” “Smells Like Teen Spirit”. У 1987-му покінчив життя самогубством останній живий представник найближчого оточення Гітлера – 93-річний Рудольф Гесс. У 1771 році Джозеф Прістлі відкрив фотосинтез. У 1498-му Чезаре Борджіа став першою людиною в історії, яка відмовилася від кардинальського титулу. У 1245-му Данило Галицький розбив угорське військо у битві під Ярославом.

Свята та пам’ятні дати 17 серпня

17 серпня у світі – День магазинів секонд-хенду.

Також сьогодні: Міжнародний день чорного кота та Всесвітній день баклажана.

17 серпня в історії

17 серпня 1245 року галицько-волинські війська під проводом князя Данила Галицького розбили угорську армію в битві під Ярославом. Докладніше.

17 серпня 1498 року Чезаре Борджіа став першою людиною в історії, яка відмовилася від кардинальського титулу. Докладніше.

17 серпня 1771 року англієць Джозеф Прістлі відкрив явище фотосинтезу. Докладніше.

17 серпня 1945 року Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів. Докладніше.

17 серпня 1987 року наклав на себе руки Рудольф Гесс — колишній заступник Гітлера й останній живий представник його найближчого оточення. На відміну від інших найближчих до Гітлера людей, Гессу не винесли смертний вирок під час Нюрнберзького процесу. Його засудили до довічного ув’язнення – і так ніколи й не амністували.

Гесс був одним із тих, хто першим приєднався до нацистського руху. У Націонал-соціалістичну німецьку робочу партію (НСДАП) він вступив із членським номером 16.

“Він був лідером студентського загону націонал-соціалістів і підтримував тісні зв’язки з Адольфом Гітлером”, – зазначають у Німецькому історичному музеї.

Брав участь у “Пивному путчі” та був засуджений до 18-місячного ув’язнення. У в’язниці став особистим секретарем Гітлера і, за свідченням німецьких істориків, був однією з найдовіреніших осіб лідера нацистів. Поступово ці дружні стосунки посприяли швидкому кар’єрному зростанню колишнього секретаря. Вже в 1933 році він став рейхсміністром і обергруппенфюрером СС, а потім – “заступником фюрера”.

“Попри масштаби його діяльності як “заступника фюрера”, Гесс поступово відійшов на другий план після зміцнення нацистського правління. Він в основному виконував представницькі обов’язки, а бюрократичну роботу залишав своєму керівникові апарату Мартіну Борману, пише Німецький історичний музей. – Його політичний вплив продовжував зменшуватися з початку Другої світової війни”.

На цьому тлі Гесс здійснив вчинок, який досі викликає дискусії серед істориків: це була його власна ініціатива чи все ж таки “завдання партії”. 10 травня 1941 року він таємно відлетів до Шотландії. Вважається, що планував мирні переговори із британським урядом. Але його інтернували як військовополоненого. Після цього Гітлер оголосив Гесса “психопатом” і звільнив з усіх посад.

“15 жовтня 1941 року Гесс намагався покінчити життя самогубством, перебуваючи в британському ув’язненні. Згодом він страждав на нервові розлади”, – зазначають у музеї.

На Нюрнберзькому процесі Гесса виправдали за звинуваченнями у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Водночас визнали винним у змові та плануванні агресивної війни. За що засудили до довічного ув’язнення. Нестійкий психічний стан Гесса викликав сумніви в його осудності, але все ж таки “британського бранця” відправили відбувати довічне покарання в колишній військовій в’язниці Берліна – Шпандау. Її контролювали всі чотири держави-переможці, які поділили Німеччину на окупаційні зони: СРСР, США, Велика Британія та Франція. Там сиділи ще шість нацистських злочинців. Поступово їх звільняли, і 30 вересня 1966 року Гесс залишився єдиним ув’язненим у Шпандау.

“Численні клопотання про помилування від його сім’ї та різних політиків зазнавали невдачі через вето Радянського Союзу”, – зазначають у Німецькому історичному музеї.

За висновками слідства, 93-річний Гесс наклав на себе руки. У свідоцтві про смерть, оприлюдненому Національним архівом Великої Британії, зазначено, що причина смерті — асфіксія внаслідок повішення. Є також коротка передсмертна записка, яку він адресував дружині.

17 серпня 1991 року провели фільмування відеокліпу на культову пісню гурту “Nirvana” “Smells Like Teen Spirit”. Докладніше.

17 серпня 2008 року американський плавець Майкл Фелпс завоював восьму золоту медаль Олімпіади-2008 у Пекіні. Так він перевершив рекорд свого ж земляка Марка Спітца. Той 1972 року отримав сім золотих нагород за одну Олімпіаду. Докладніше.

Церковне свято 17 серпня

17 серпня вшановують пам’ять мученика Мирона, пресвітера. Мирон жив у III столітті. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 17 серпня, таким буде листопад.

Якщо на кущах пізньої малини багато ягід, то в цьому році буде чудовий урожай.

Що не можна робити 17 серпня

Не можна довго дивитися в дзеркало.

Не можна ходити на цвинтар.

Краще на цей день не планувати весілля і сватання.