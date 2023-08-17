Сьогодні 17 серпня: яке свято та день в історії

17 серпня 1245 року Данило Галицький розбив угорське військо у битві під Ярославом. У 1771 році Джозеф Прістлі відкрив фотосинтез. 1991-го зняли кліп на культову пісню гурту “Nirvana” “Smells Like Teen Spirit”. 2008-го американський плавець Майкл Фелпс виграв восьме “золото” Олімпіади в Пекіні, встановивши новий рекорд і увійшовши так в історію спорту.

Свята та пам’ятні дати 17 серпня

17 серпня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

У світі сьогодні: День картоплі, День секонд-хенду та Міжнародний день чорного кота.

17 серпня в історії

17 серпня 1245 року галицько-волинські війська під проводом князя Данила Галицького розбили угорське військо у битві під Ярославом.

Це знаменувало кінець так званого боярського опору в Галицько-Волинському князівстві. Спроби усунути Данила I з престолу в Галичі та посадити на нього Ростислава Михайловича (племінника Данила) тривали з 1241 року. На боці “претендента” виступав його зять – угорський король Бела IV, а також краківський князь Болеслав V Сором’язливий (дружини Ростислава та Болеслава були сестрами). Обидва родичі-союзники надали Ростиславу війська, з якими той 1245-го вдерся до Галичини. Брати Данило та Василько Романовичі вирушили проти загарбників зі своїми військами та загонами половців. Обидві армії зустрілися під містом Ярослав. Бій виграли галицькі князі. Ростислав утік до Угорщини. На цьому угорські вторгнення та боротьба за Галичину припинилися. А угорський король Бела IV уклав із Данилом у 1247 році мир і видав свою дочку заміж за сина галицького князя Лева Даниловича. Але битва при Ярославі мала й негативні наслідки. Успіх галицьких князів привернув увагу Золотої Орди. Батий поставив їм ультиматум: “Дай Галич”. Оскільки військ для протистояння ордам монголів у Данила не було, він змушений був визнати сюзеренітет монгольського хана.

17 серпня 1771 року англієць Джозеф Прістлі відкрив явище фотосинтезу (звичайно, ще не давши йому такої назви). Так точно дата відкриття відома завдяки шеститомній праці Прістлі “Досліди та спостереження різних видів повітря”, де він описав свої експерименти. Він починав з того, що встановив: закрита в герметичній посудині свічка гасне, “зіпсувавши повітря” (за визначенням самого дослідника). Рослини за таких самих умов не гинули. Прістлі помістив під скляний герметичний ковпак мишу.

Через деякий час вона задихнулася. Останнім кроком у ланцюжку стало розміщення під ковпаком одночасно миші та рослини – м’яти в горщику. Виявилося, що поруч із рослиною миша вільно дихала. Надалі Прістлі вже вивчав деталі відкриття, виносячи місткість із рослиною та мишею на світло, ховаючи у темній шафі тощо. Так він дійшов висновку, що “зіпсоване” повітря рослини здатні “поліпшувати” тільки за наявності сонячного світла. При цьому процес вироблення рослинами кисню вчений відкрив раніше, ніж сам кисень.

17 серпня 1945 року Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів.

Колонією Нідерландів острівна держава була протягом XIX та першої половини XX століття. На той час вона називалася Нідерландською (або Голландською) Ост-Індією. 17 серпня 1945 року сили національно-визвольного руху Індонезії проголосили незалежність, а офіційна передача суверенітету відбулася 27 грудня 1949 року. При цьому одна з провінцій (Іріан-Джая на острові Нова Гвінея) була під контролем Нідерландів аж до 1962 року.

17 серпня 1991 року провели фільмування відеокліпу на культову пісню гурту “Nirvana” “Smells Like Teen Spirit”.

Саме з нею гурт набув популярності. “Smells Like Teen Spirit” був першим синглом із другого альбому гурту – “Nevermind”. Він досягла шостого місця в “Billboard Hot 100” і очолив музичні чарти по всьому світу. У списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу “Rolling Stone” хіт “Nirvana” розташувався на дев’ятому місці. Що стосується кліпу, то на сьогодні лише офіційне відео в YouTube, яке опублікували 14 років тому, має 1,7 млрд переглядів. Книга рекордів Гіннесса назвала “Smells Like Teen Spirit” найпопулярнішим відео на “MTV Europe”. Відео, зняте за один день, принесло “Nirvana” дві нагороди “MTV Video Music Awards” 1992 року: “Кращий новий виконавець” та “Кращий альтернативний гурт”.

17 серпня 2008 року американський плавець Майкл Фелпс завоював восьму золоту медаль Олімпіади-2008 у Пекіні. Так він перевершив рекорд свого ж земляка Марка Спітца. Той 1972 року отримав сім золотих нагород за одну Олімпіаду.

Фелпс, у скарбничці якого на той час вже було шість перемог у попередніх Олімпійських іграх в Афінах (2004), став 14-кратним олімпійським чемпіоном. Але на цьому він не зупинився. На Олімпійських іграх у Лондоні у 2012 році за загальною кількістю олімпійських нагород Фелпс побив рекорд усіх атлетів у всіх видах спорту. Він зібрав 22 медалі з трьох олімпіад, 18 з них – “золоті”. До нього рекорд належав українці, радянській гімнастці Ларисі Латиніній – 18 медалей (з них 9 “золотих”). Її рекорд був недосяжний 48 років. Після цього Фелпс оголосив про завершення кар’єри. Але передумав. Кваліфікувався на Олімпіаду у Ріо-де-Жанейро (2016), де отримав ще п’ять золотих медалей. Зараз Фелпс – 23-разовий олімпійський чемпіон та 26-разовий чемпіон світу. Після ігор у Ріо він остаточно пішов із плавання.

Церковне свято 17 серпня

17 серпня православні вшановують пам’ять семи отрокiв у Ефесi: Максимiлiана, Ямвлиха, Мартинiана, Йоана, Діонисiя, Єксакустодіана (Константина) й Антонiна. Вони жили в середині ІІІ століття й були закриті гонителями християн в печері, де Господь навів на отроків чудесний сон. Ефеські отроки пробули в печері більше 170 років, а коли її відкрили, – пробудилися від сну й розповіли людям про свої муки. А потім – знову заснули. Як вважається, до загального воскресіння. Диво засвідчили в V столітті.

Народні прикмети

Яка погода 17 серпня, таким буде листопад.

Якщо на кущах пізньої малини багато ягід, то в цьому році буде чудовий урожай.

Що не можна робити 17 серпня

Не варто робити великі покупки та давати гроші в борг.

Не можна сперечатися з літніми людьми і ображати їх.

Не можна плювати у воду, кидати в неї сміття та мити брудні речі.

Не можна лінуватися та спати вдень.