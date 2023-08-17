Сегодня 17 августа: какой праздник и день в истории

17 августа 1245 года Даниил Галицкий разбил венгерское войско в битве под Ярославом. В 1771 году Джозеф Пристли открыл фотосинтез. В 1991-м сняли клип на культовую песню группы «Nirvana» «Smells Like Teen Spirit». В 2008-м американский пловец Майкл Фелпс выиграл восьмое «золото» Олимпиады в Пекине, установив новый рекорд и войдя так в историю спорта.

Праздники и памятные даты 17 августа

17 августа государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире сегодня: День картофеля, День секонд-хенда и Международный день черного кота.

17 августа в истории

17 августа 1245 года галицко-волынские войска под предводительством князя Даниила Галицкого разбили венгерское войско в битве под Ярославом.

Это знаменовало конец так называемого боярского сопротивления в Галицко-Волынском княжестве. Попытки устранить Даниила I с престола в Галиче и посадить на него Ростислава Михайловича (племянника Даниила) продолжались с 1241 года. На стороне «претендента» выступал его зять – венгерский король Бела IV, а также краковский князь Болеслав V Застенчивый (жены Ростислава и Болеслава были сестрами). Оба родственника-союзника предоставили Ростиславу войска, с которыми тот в 1245-м вторгся в Галицию. Братья Даниил и Василько Романовичи отправились против захватчиков со своими войсками и отрядами половцев. Обе армии встретились под городом Ярослав. Сражение выиграли галицкие князья. Ростислав бежал в Венгрию. На этом венгерские вторжения и борьба за Галицию прекратились. А венгерский король Бела IV заключил с Даниилом в 1247 году мир и выдал свою дочь замуж за сына галицкого князя Льва Даниловича. Но у битвы при Ярославе были и отрицательные последствия. Успех галицких князей привлек внимание Золотой Орды. Батый поставил им ультиматум: «Дай Галич». Поскольку войск для противостояния ордам монголов у Даниила не было, он был вынужден признать сюзеренитет монгольского хана.

17 августа 1771 года англичанин Джозеф Пристли открыл явление фотосинтеза (конечно, еще не дав ему такого названия). Настолько точно дата открытия известна благодаря шеститомному труду Пристли «Опыты и наблюдения разных видов воздуха», где он описал свои эксперименты. Он начинал с того, что установил: закрытая в герметичном сосуде свеча гаснет, «испортив воздух» (по определению самого исследователя). Растения в таких же условиях не гибли. Пристли поместил под стеклянный герметичный колпак мышь.

Через некоторое время она задохнулась. Последним шагом в цепочке стало размещение под колпаком одновременно мыши и растения – мяты в горшке. Оказалось, что рядом с растением мышь свободно дышала. В дальнейшем Пристли уже изучал детали открытия, вынося емкость с растением и мышью на свет, пряча в темном шкафу и т.д. Так он пришел к выводу, что «испорченный» воздух растения способны «улучшать» только при наличии солнечного света. При этом процесс выработки растениями кислорода ученый отрыл раньше, чем сам кислород.

17 августа 1945 года Индонезия провозгласила независимость от Нидерландов.

Колонией Нидерландов островное государство было в течение XIX и первой половины XX века. В то время она называлась Нидерландской (или Голландской) Ост-Индией. 17 августа 1945 года силы национально-освободительного движения Индонезии провозгласили независимость, а официальная передача суверенитета состоялась 27 декабря 1949-го. При этом одна из провинций (Ириан-Джая на острове Новая Гвинея) находилась под контролем Нидерландов вплоть до 1962 года.

17 августа 1991 года провели съемки видеоклипа на культовую песню группы «Nirvana» «Smells Like Teen Spirit».

Именно с ней группа получила популярность. «Smells Like Teen Spirit» был первым синглом из второго альбома группы — «Nevermind». Он достиг шестого места в «Billboard Hot 100» и возглавил музыкальные чарты по всему миру. В списке 500 лучших песен всех времен по версии журнала «Rolling Stone» хит «Nirvana» расположился на девятом месте. Что касается клипа, то на сегодня только официальное видео в YouTube, которое опубликовали 14 лет назад, имеет 1,7 млрд просмотров. Книга рекордов Гиннесса назвала «Smells Like Teen Spirit» самым популярным видео на «MTV Europe». Видео, снятое за один день, принесло «Nirvana» две награды «MTV Video Music Awards» 1992 года: «Лучший новый исполнитель» и «Лучшая альтернативная группа».

17 августа 2008 года американский пловец Майкл Фелпс завоевал восьмую золотую медаль Олимпиады-2008 в Пекине. Так он превзошел рекорд своего же соотечественника Марка Спитца. Тот в 1972 году получил семь золотых наград за одну Олимпиаду.

Фелпс, в копилке которого к этому времени уже было шесть побед в предыдущих Олимпийских играх в Афинах (2004), стал 14-кратным олимпийским чемпионом. Но на этом он не остановился. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году по общему числу олимпийских наград Фелпс побил рекорд всех атлетов во всех видах спорта. Он собрал в общей сложности 22 медали с трех олимпиад, 18 из них – «золотые». До него рекорд принадлежал украинке, советской гимнастке Ларисе Латыниной – 18 медалей (из них 9 «золотых»). Ее рекорд был недостижим 48 лет. После этого Фелпс объявил о завершении карьеры. Но передумал. Квалифицировался на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро (2016), где получил еще пять золотых медалей. Сейчас Фелпс — 23-кратный олимпийский чемпион и 26-кратный чемпион мира. После игр в Рио он окончательно ушел из плавания.

Церковный праздник 17 августа

17 августа православные чтят память семи отроков в Эфесе: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина. Они жили в середине III века и были закрыты гонителями христиан в пещере, где Господь навел на отроков чудесный сон. Эфесские отроки пробыли в пещере более 170 лет, а когда ее открыли, – проснулись ото сна и рассказали людям о своих мучениях. А потом – снова заснули. Как считается, до всеобщего воскресения. Чудо было засвидетельствовано в V веке.

Народные приметы

Какая погода 17 августа, таким будет ноябрь.

Если на кустах поздней малины много ягод, то в этом году будет отличный урожай.

Что нельзя делать 17 августа

Не стоит делать большие покупки и давать деньги взаймы.

Нельзя спорить с пожилыми людьми и оскорблять их.

Нельзя плевать в воду, бросать в нее мусор и мыть грязные вещи.

Нельзя лениться и спать днем.