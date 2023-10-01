Сьогодні 1 жовтня: яке свято та день в історії

1 жовтня – День захисників та захисниць України, Покрова Пресвятої Богородиці, День територіальної оборони, українського козацтва та УПА. Цього дня також відзначають День вчителя та низку професійних свят. 1 жовтня 1648 року козаки захопили фортецю Кодак, у 1931 році ХТЗ випустив перший трактор. 1945-го завершив роботу Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі. 1949-го проголосили створення КНР, а 2010-го Конституційний Суд України скасував політреформу та повернув Януковичу “повноваження Кучми”.

Свята та пам’ятні дати 1 жовтня

1 жовтня – День захисників та захисниць України.

“Від цього року День захисників і захисниць перенесено з 14 на 1 жовтня у звʼязку з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на Новоюліанський стиль календаря. Адже це свято збігається з Покровою Пресвятої Богородиці, що не випадково. Пресвяту Богородицю дуже шанували козаки, а Покрова для них була одним із найвеличніших свят, за що й отримала другу назву – Козацька Покрова”, – пояснюють в Українському інституті національної пам’яті.

За ініціативи Президента України Володимира Зеленського сьогодні, 1 жовтня, о 9:00 вся країна хвилиною мовчання вшанує пам’ять Героїв, які загинули в боях з російськими загарбниками.

“У цю мить я прошу всіх харківʼян, підтримати ініціативу нашого Президента і незалежно від місця, де ви перебуваєте та справи, якою займаєтеся, зупинитися. На одну хвилину в памʼять про подвиг тих, завдяки кому сьогодні ми живемо”, – закликав мер Харкова Ігор Терехов.

Разом із Днем захисників та захисниць України у Покров відзначають День українського козацтва та День Української повстанської армії.

Цього року на 1 жовтня також припадають День територіальної оборони України та День вчителя (День працівників освіти), які завжди відзначають у першу неділю жовтня.

Також в Україні – День ветерана та День соціолога.

У світі: Міжнародний день людей похилого віку, День геронтолога, Міжнародний день музики, Міжнародний день кави, День CD-плеєра, Всесвітній день татуювальника, Міжнародний день охорони єнотів, Міжнародний день Гоше.

1 жовтня в історії

1 жовтня 1648 року козаки захопили польську фортецю Кодак на Запоріжжі.

Її збудували на високому кам’янистому правому березі Дніпра з метою ізолювати Запорізьку Січ та встановити контроль над козацтвом. Ініціатором будівництва був великий коронний гетьман Станіслав Конецпольський. Сучасники називали фортецю “ключем до Запоріжжя”. Втім, майже одразу після будівництва цей “ключ” козаки захопили. Вперше це зробили українці під проводом Івана Сулими 1635 року. Згодом поляки збудували міцніші укріплення – за всіма вимогами фортифікаційної науки того часу. Фортецю оточував вал 14-метрової висоти та 48 метрів шириною та рів завширшки 32 метри та 22 метри глибиною. За три кілометри від фортеці звели сторожову вежу, а в самому Кодаку розмістили артилерію. За переказами, Богдан Хмельницький оглядав споруду 1639 року разом із Конецьпольським. І саме тоді, відповідаючи на запитання поляка з приводу якостей фортеці, зазначив: “Збудоване руками можна руками зруйнувати”. Це твердження згодом гетьман довів особисто. 1 жовтня 1648 року після чотиримісячної облоги козаки за наказом Хмельницького взяли Кодак. “Антикозацьку” польську фортецю перетворили на опорний пункт козацького війська.

1 жовтня 1931 року Харківський тракторний завод (ХТЗ) випустив перший трактор – СХТЗ 15-30.

Завод збудували менш ніж за два роки. На момент, коли будівництво розпочиналося, територія майбутнього заводу знаходилася за межею міста – за 15 км від тодішнього Харкова. Під будмайданчик відвели приблизно 600 га. З них 150 га – була територія майбутнього заводу, а решта – тимчасові поселення для робітників та техперсоналу, склади, бази будматеріалів, адмінбудівлі тощо. До будівництва заводу залучили, за різними даними, від 12 до 15 тисяч людей. Для них збудували два поселення – Північне та Південне. Там розмістили бараки, їдальні, магазини. Були тут медичні заклади, лазні, перукарні та навіть клуб. Для артілей передбачили стайні, гараж, склади фуражу, провели водогін. Згодом побудували й цегельню, яка виробляла по 5 млн штук цегли на місяць. У день, коли з конвеєра зійшов перший трактор, традиційно провели мітинг. Перший харківський трактор був червоним, а за кермо посадили “ударницю тракторобуду” – Марусю Бугайову. Перші випробування нового виробу провели в Андріївській комуні “Надія”. Трактор СХТЗ 15-30 розробляли, скопіювавши в межах можливого один із найкращих тракторів того часу – американський “McCormick-Deering 15/30” (компанії “International Harvester”). Уже в жовтні 1931-го ХТЗ випустив 50 тракторів, у листопаді – 381, а в грудні 863.

1 жовтня 1946 року Нюрнберзький трибунал оголосив вироки головним обвинувачуваним – нацистським політикам, військовим та ідеологам нацизму. Список підсудних складався із 24 осіб. Однак у залі був присутній лише 21. Ще до суду наклав на себе руки керівник німецького Трудового фронту Роберт Лей. Фюрера військової економіки Густава Круппа неосудним зробив інсульт, після якого нацист впав у маразм. А особистого секретаря Гітлера Мартіна Бормана судили заочно – на той момент і ще через багато років вважали, що йому вдалося втекти.

Решті суд виніс вироки. До страти через повішення приговорили: Герінга, Ріббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фріка, Штрайхера, Заукеля, Зейсс-Інкварта, Йодля. До довічного ув’язнення: Гесса, Функа, Редера. До 20 років тюремного ув’язнення: Шираха, Шпеера. До 15 років тюремного ув’язнення: Нейрата. До 10 років тюремного ув’язнення: Дьониця. При цьому трьох підсудних суд виправдав. Це начальник служби внутрішнього друку Ганс Фріче (у 1947 році під час денацифікації його все ж таки засудили до 9 років в’язниці, але звільнили через 3 роки); Франц фон Папен, який під час Другої світової війни був послом у Туреччині (під час денацифікації його засудили до 8 місяців позбавлення волі) та Ялмар Шахт, проте в 1944 був заарештований гестапо й до кінця війни знаходився в концлагерях (під час денацифікації йому дали 8 років, але випустили за станом здоров’я через рік). Виправдані Шахт, Папен та Фріче у день винесення вироку дали пресконференцію.

А ось процедуру оголошення обвинувальних вироків судді заборонили знімати на камери. Як повідомляли журналісти, начальник штабу Вермахту Вільгельм Кейтель, вислухавши свій смертний вирок, клацнув підборами та вклонився суддям. Керівник головного управління імперської безпеки (РСХА) Ернст Кальтенбруннер вклонився трибуналу при вході та виході. Рейхслятер та генерал-губернатор окупованої Польщі Ганс Франк у відповідь на смертний вирок сказав: “Спасибі”. Засуджених до страти повісили в ніч на 16 жовтня 1946 року. Єдиний, хто зміг цього уникнути, – віцефюрер та командувач Люфтваффе Герман Герінг. Він наклав на себе руки, прийнявши отруту за кілька годин до страти. Серед засуджених до довічного ув’язнення єдиний, хто відбув його повністю, – заступник фюрера з НСДАП Рудольф Гесс, який втік з нацистської Німеччини до Великої Британії ще у травні 1941 року. Він пробув у в’язниці до смерті – 17 серпня 1987 року.

1 жовтня 1949 року на площі Тяньаньмень у Пекіні глава КПК Мао Цзедун офіційно проголосив створення Китайської Народної Республіки.

Перед цим китайські комуністи розбили війська Гоміньдану в Громадянській війні (хоча формально вона тривала ще півроку). 24 квітня 1949-го війська комуністів зайняли тодішню столицю Китаю – місто Нанкін, а до кінця літа – Гуанчжоу. Керівництво Гоміньдану було змушене виїхати на Тайвань. З цього часу почалося існування “двох Китаїв”: КНР та Республіки Китай (Тайваня). Світова спільнота тривалий час визнавала законним урядом Китаю саме Китайську Республіку. Уряд на Тайвані представляв весь Китай в ООН до 1971 року, оскільки Китайська Республіка була однією із засновниць організації та постійним членом Ради безпеки. 1971-го її виключили з ООН, замінивши на КНР через Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН.

1 жовтня 2010 року Конституційний Суд України скасував політреформу 2004 року та повернув Конституцію 1996 року. Цим рішенням судді відповіли на подання 252 народних депутатів (переважно – з “Партії регіонів”). Автори подання аргументували його “нелегітимністю” закону 2222, яким у 2004 році змінили Конституцію – через нібито порушення процедури під час його ухвалення. Після цього чинний президент України Віктор Янукович набув “кучмівських” повноважень – тобто знову мав право пропонувати парламенту кандидатуру прем’єр-міністра, відправляти у відставку уряд та окремих міністрів, звільняти генпрокурора, а також самостійно призначати та звільняти голів ОДА та РДА.

Церковне свято 14 жовтня

14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці. У цей день в середині Х століття відбулося чудесне явлення Божої Матері у Влахернській церкві Константинополя, де тоді зберігалися головний покрив, риза та пояс Богородиці. У той момент Константинополь був в облозі сарацинів, і міг пасти в будь-який момент. Жителі знайшли притулок у храмі та молилися. Зокрема, й імператор Лев VI з імператрицею. І під час всенощної сталося диво: святий юродивий Андрій з учнем Епіфанієм побачили, як Божа Матір уклінно молилася про спасіння народу. Після того вона підійшла до престолу, зняла з голови покривало і покрила їм усіх, хто молився в храмі. Наступного ранку ворог відступив від міста.

Народні прикмети

Якщо на Покрову відлітають журавлі, то зима буде ранньою та холодною.

Якщо дуб та береза на Покрову скинуть все листя, то рік буде легкий.

Якщо перший сніг до Покрови випаде, то зима нескоро прийде.

Що не можна робити 1 жовтня

Не можна працювати по дому, прибирати, прати та шити.

Не можна довго стояти біля плити та готувати страви.

Не можна вживати спиртне.

Не можна стригти нігті.