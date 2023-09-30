“Завтра Харків застигне” – Терехов

Мер Ігор Терехов звернувся до жителів міста із проханням підтримати всеукраїнську акцію пам’яті. Харків має завмерти на хвилину о 9:00 1 жовтня.

“Завтра, у День захисників та захисниць України, рівно о 9.00, Харків застигне у хвилині мовчання разом з усією Україною, щоб віддати належну шану загиблим у війні з росією українським героям. У цю мить я прошу всіх харківʼян, підтримати ініціативу нашого Президента і незалежно від місця, де ви перебуваєте та справи, якою займаєтеся, зупинитися. На одну хвилину в памʼять про подвиг тих, завдяки кому сьогодні ми живемо“, – закликав мер Харкова.