«Завтра Харьков застынет» — Терехов

Мэр Игорь Терехов обратился к жителям города с просьбой поддержать всеукраинскую акцию памяти. Харьков должен замереть на минуту в 9:00 1 октября.

«Завтра, в День защитников и защитниц Украины, ровно в 9:00, Харьков застынет в минуте молчания вместе со всей Украиной, чтобы отдать должное погибшим в войне с россией украинским героям. В этот момент я прошу всех харьковчан, поддержать инициативу нашего Президента и независимо от места, где вы находитесь и дела, которым занимаетесь, остановиться. На одну минуту в память о подвиге тех, благодаря кому сегодня мы живем», — призвал мэр Харькова.