«Завтра Харьков застынет» — Терехов
Мэр Игорь Терехов обратился к жителям города с просьбой поддержать всеукраинскую акцию памяти. Харьков должен замереть на минуту в 9:00 1 октября.
«Завтра, в День защитников и защитниц Украины, ровно в 9:00, Харьков застынет в минуте молчания вместе со всей Украиной, чтобы отдать должное погибшим в войне с россией украинским героям. В этот момент я прошу всех харьковчан, поддержать инициативу нашего Президента и независимо от места, где вы находитесь и дела, которым занимаетесь, остановиться. На одну минуту в память о подвиге тех, благодаря кому сегодня мы живем», — призвал мэр Харькова.
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 11:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов обратился к жителям города с просьбой поддержать всеукраинскую акцию памяти. Харьков должен замереть на минуту в 9:00 1 октября".