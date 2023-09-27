Зеленский призвал всех украинцев остановиться на минуту 1 октября (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал общенациональную акцию памяти, которую проведут в День защитников и защитниц Украины.
Национальный праздник впервые в этом году отметят 1 октября (вместо 14-го). Это связано с переходом Православной церкви Украины на новый календарь и, соответственно, смещением Покрова Пресвятой Богородицы на 1 октября. Именно к этому церковному празднику привязан День защитников и защитниц Украины, а также — День украинского казачества.
«В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Всех, кто сражается ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины. И в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев. Пусть это станет нашей новой традицией», — обратился к гражданам Президент Украины.
Он анонсировал остановку движения и минуту молчания в 9:00 в воскресенье, 1 октября.
«Центральная площадь и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. И вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах», — написал Зеленский.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал общенациональную акцию памяти, которую проведут в День защитников и защитниц Украины".