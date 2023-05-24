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Рождество празднуем 25 декабря – ПЦУ одобрила переход на новый календарь

Культура 14:00   24.05.2023
Оксана Якушко
Рождество празднуем 25 декабря – ПЦУ одобрила переход на новый календарь

Православная церковь Украины сегодня утвердила полный переход на новый церковный календарь, сообщает BBC.

Ранее о таком же решении объявила Украинская греко-католическая церковь.

Так что с 1 сентября большинство христиан Украины могут начать отмечать религиозные праздники по-новому. Рождество будет 25 декабря, а не 7 января. Так же сместятся и другие праздники: Покрова (1 октября), Николая (6 декабря) и Крещение (6 января).

Смена календаря не касается Пасхи и некоторых других праздников, в частности Троицы.

Решение о переходе на новый календарь ПЦУ приняла на архиерейском соборе – собрании всех епископов. Он проходит в Киеве в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Против перехода проголосовал только один епископ, еще один воздержался.

Формально переход должен принять поместный собор церкви 27 июля 2023 года с участием мирян. Однако, как заявили ВВС предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний и ряд других епископов, вопрос уже решен, и с 1 сентября переход будет.

Переход на новый календарь стал трудным шагом, на который не решались десятилетиями. Церковники боялись, что люди не воспримут реформу и будут праздновать по старинке. Или будут переходить к УПЦ Московского патриархата, которая, как и РПЦ, против внедрения календарной реформы.

Однако после полномасштабного вторжения рф этот вопрос приобрел политическую окраску, и большинство украинцев поддержали этот шаг. Этот вопрос начали воспринимать как движение «Прочь от Москвы!»

Разница между старым Юлианским и новым Григорианским календарем составляет 13 дней.

Светская Украина вместе с большинством других стран уже более 100 лет живет по более точному – григорианскому календарю, введенному в XVI в.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 14:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Православная церковь Украины сегодня утвердила полный переход на новый церковный календарь, сообщает BBC.".