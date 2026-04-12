Быть осторожными, несмотря на перемирие, призвал Терехов харьковчан на Пасху

Записано 10:41   12.04.2026
Оксана Горун
В Харькове на Пасху обстановка стала «немного спокойнее», чем была в последние недели, сообщил в эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов.

«Настроение очень такое светлое, как и сегодняшний день. И харьковчане светлые. Мы надеемся, что наконец добьемся мира. И эта надежда дает нам жизнь. Что касается обстановки, которая есть, то немного спокойнее. Но нужно быть очень-осторожными, прислушиваться к воздушным тревогам, потому что мы прекрасно понимаем, что эта неделя, которая уже проходит, и та неделя была очень-очень тяжелой для города Харькова. Были очень серьезные обстрелы, были серьезные разрушения, были, к сожалению, погибшие люди. И действительно, нужно очень быть осторожными, потому что мы не можем действительно гарантировать, что во время перемирия не будет каких-либо обстоятельств и не будет каких-либо обстрелов», — предупредил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что в городе действуют «беспрецедентные меры безопасности». Усиленно патрулирует Национальная полиция Украины. На рабочих местах находятся все экстренные службы, работает городской ситуационный центр.

«Мы в полной боевой готовности, как всегда, несмотря на такой светлый праздник», — заверил мэр Харькова.

Он также напомнил, что три городских кладбища закрыты для посетителей из-за опасности (как обстрелов, так и минирования).

«Я очень прошу харьковчан отнестись к этому вопросу с осторожностью и не посещать эти три кладбища. Они все понимают, какие это кладбища, потому что это опасность и это, прежде всего, сохранение жизни людей. А наших погибших людей, которых нет с нами, можно помянуть в церквях, в храмах, и так оно и делается», — сказал Терехов.

Читайте также: Находиться там опасно: какие кладбища запрещено посещать в Харькове

Если вам интересна новость: «Быть осторожными, несмотря на перемирие, призвал Терехов харьковчан на Пасху», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на Пасху обстановка стала «немного спокойнее», чем была в последние недели, сообщил в эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов".