Быть осторожными, несмотря на перемирие, призвал Терехов харьковчан на Пасху
В Харькове на Пасху обстановка стала «немного спокойнее», чем была в последние недели, сообщил в эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов.
«Настроение очень такое светлое, как и сегодняшний день. И харьковчане светлые. Мы надеемся, что наконец добьемся мира. И эта надежда дает нам жизнь. Что касается обстановки, которая есть, то немного спокойнее. Но нужно быть очень-осторожными, прислушиваться к воздушным тревогам, потому что мы прекрасно понимаем, что эта неделя, которая уже проходит, и та неделя была очень-очень тяжелой для города Харькова. Были очень серьезные обстрелы, были серьезные разрушения, были, к сожалению, погибшие люди. И действительно, нужно очень быть осторожными, потому что мы не можем действительно гарантировать, что во время перемирия не будет каких-либо обстоятельств и не будет каких-либо обстрелов», — предупредил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он отметил, что в городе действуют «беспрецедентные меры безопасности». Усиленно патрулирует Национальная полиция Украины. На рабочих местах находятся все экстренные службы, работает городской ситуационный центр.
«Мы в полной боевой готовности, как всегда, несмотря на такой светлый праздник», — заверил мэр Харькова.
Он также напомнил, что три городских кладбища закрыты для посетителей из-за опасности (как обстрелов, так и минирования).
«Я очень прошу харьковчан отнестись к этому вопросу с осторожностью и не посещать эти три кладбища. Они все понимают, какие это кладбища, потому что это опасность и это, прежде всего, сохранение жизни людей. А наших погибших людей, которых нет с нами, можно помянуть в церквях, в храмах, и так оно и делается», — сказал Терехов.
• Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 10:41;