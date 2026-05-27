Харьков и область ждет горячий июнь? Прогноз синоптиков

Общество 13:29   27.05.2026
Виктория Яковенко
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на июнь 2026 года в Харьковской области.

Ожидается, что в первый месяц лета будет теплее обычного. По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха может составлять 21,3 градуса тепла, при этом климатическая норма – 19,8 градуса с отметкой «плюс».

А вот количество осадков в июне ожидается в пределах климатической нормы – 65 мм.

Напомним, сегодня, 27 мая, в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждали жителей региона об опасных метеорологических явлениях. Утром и днем ​​ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Также синоптик Наталья Диденко предупреждала, что с четверга, 28 мая, в Украине ожидается похолодание до дневных +12 — +18 градусов.

Читайте также: Харьковчан призвали запасаться водой – причина

